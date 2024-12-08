Камбек в лондонском триллере. Челси шокировал Тоттенхэм, отыгравшись с 0:2

8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.

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Украинский вингер гостей Михаил Мудрик пропустил поединок из-за болезни.

Уже на 11-й минуте синие проигрывали 0:2 после двух ошибок Марка Кукурельи. За шпор в первом тайме отличились Доминик Соланке и Деян Кулушевски.

На 18-й Джейдон Санчо отыграл один мяч. Тоттенхэм ушел на перерыв, переигрывая соперников 2:1. Но во второй 45-минутке Челси оформил камбек. Коул Палмер сделал дубль с пенальти, а еще один гол для подопечных Энцо Марески забил Энцо Фернандес.

Сон Хын Мин и компания все-таки сумели отличиться еще раз. На 90+7-й забил сам южнокореец, но времени для того, чтобы вырвать ничью, уже не было.

После 15 туров Челси занимает второе место в таблице чемпионата Англии с 31 очком. У лидера Ливерпуля 35 пунктов и одна игра в запасе. Тоттенхэм с 20 баллами располагается на 11-й позиции.

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Тоттенхэм – Челси – 3:4

Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11, Сон Хын Мин, 90+7 – Санчо, 18, Палмер, 61 (пен.), 84 (пен.), Фернандес, 74

Тоттенхэм: Форстер, Удоджи, ван де Вен (Грэй, 79), Ромеро (Дрэгушин, 15), Порро, Сарр, Биссума (Бергвалль, 79), Кулусевски (Мэддисон, 79), Сон Хын Мин, Соланке, Джонсон (Вернер, 53).



Челси: Санчес, Кукурелья (Вейга, 90+1), Колуилл, Бадьяшиль, Кайседо, Фернандес, Лавия (Гюсто, 46), Палмер (Жоау Феликс, 90+1), Санчо, Нету (Мадуэке, 86), Джексон (Нкунку, 76).



Предупреждения: Лавия (21), Сарр (30), Биссума (59), Нету (85), Санчес (90+8).