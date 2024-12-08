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Англия
08 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:22
925
0

ВИДЕО Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму

Коул снова реализовал пенальти, оформив очередной мяч пенсионеров на 84-й минуте

08 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 08 декабря 2024, 20:22
925
0
ВИДЕО Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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Пенсионеры после камбека с 0:2 на 3:2 не остановились и забили еще один мяч. На 84-й минуте Коул Палмер снова реализовал пенальти, оформив дубль. Лидер синих пробил паненкой, поиздевавшись над соперниками.

На этот раз судья назначил 11-метровый после того, как Папе Сарра сфолил в своей штрафной на Палмере.

❗️ ВИДЕО. Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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