8 декабря проходит матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы играют на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Пенсионеры после камбека с 0:2 на 3:2 не остановились и забили еще один мяч. На 84-й минуте Коул Палмер снова реализовал пенальти, оформив дубль. Лидер синих пробил паненкой, поиздевавшись над соперниками.

На этот раз судья назначил 11-метровый после того, как Папе Сарра сфолил в своей штрафной на Палмере.

❗️ ВИДЕО. Дубль Коула. Как Палмер забил издевательский четвертый гол Тоттенхэму