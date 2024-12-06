В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Тоттенхэм Смотреть трансляцию

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