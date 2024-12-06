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Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.12.2024 18:30 - : -
Челси
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Англия
06 декабря 2024, 20:26 |
104
0

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии

06 декабря 2024, 20:26 |
104
0
Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 8 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Тоттенхэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Челси – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Тоттенхэм
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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