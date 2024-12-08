Тоттенхэм – Челси – 3:4. Огненное лондонское дерби. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25
8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.
Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря
Тоттенхэм – Челси – 3:4
Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11, Сон Хын Мин, 90+7 – Санчо, 18, Палмер, 61 (пен.), 84 (пен.), Фернандес, 74
❗️Видеообзор матча ожидается и будет добавлен на сайт сразу же после его появления!
События матча
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