8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.

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Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Тоттенхэм – Челси – 3:4

Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11, Сон Хын Мин, 90+7 – Санчо, 18, Палмер, 61 (пен.), 84 (пен.), Фернандес, 74

❗️Видеообзор матча ожидается и будет добавлен на сайт сразу же после его появления!