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  4. Тоттенхэм – Челси – 3:4. Огненное лондонское дерби. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.12.2024 18:30 – FT 3 : 4
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2024, 20:57 |
2879
0

Тоттенхэм – Челси – 3:4. Огненное лондонское дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2024/25

08 декабря 2024, 20:57 |
2879
0
Тоттенхэм – Челси – 3:4. Огненное лондонское дерби. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

8 декабря прошел матч 15-го тура АПЛ 2024/25 между командами Тоттенхэм и Челси.

Коллективы сыграли на домашнем одноименном стадионе шпор в Лондоне. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский вингер пенсионеров Михаил Мудрик отсутствует в заявке на поединок.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

АПЛ 2024/25. 15-й тур, 8 декабря

Тоттенхэм – Челси – 3:4

Голы: Соланке, 5, Кулушевски, 11, Сон Хын Мин, 90+7 – Санчо, 18, Палмер, 61 (пен.), 84 (пен.), Фернандес, 74

❗️Видеообзор матча ожидается и будет добавлен на сайт сразу же после его появления!

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
84’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Челси).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Деян Кулушевски (Тоттенхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Тоттенхэм).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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