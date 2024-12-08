Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
08.12.2024 18:30 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:12
97
0

Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 8 декабря в 18:30 по Киеву

08 декабря 2024, 00:59 | Обновлено 08 декабря 2024, 02:12
97
0
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Twitter

8 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур» встретится с «Челси». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Тоттенхэм Хотспур

Команда сейчас пытается сделать то, что не получилось в прошлом сезоне, первом для Постекоглу в Англии: подняться в топ-4 местной Премьер-Лиги. Тогда не хватило не так уж и много, закончили 5-ми, за спиной у Астон Виллы. Летом состав шпор укрепили недешевым приобретением Соланке - очевидно, что он рассматривается как преемник ушедшего еще в 2023-м Кейна. Этот вариант клуба дважды обыграл Манчестер Сити, в Кубке Лиги и чемпионате, и громил 4:1 Астон Виллу... Но при этом не набирал очков с Кристал Пэлас и Ипсвичем. В последних турах была только ничья с Фулхэмом и поражение Борнмуту.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Челси

Клуб выглядит более предсказуемым, чем его сосед. Мареска, которого в межсезонье переманили из Лестера, летом сетовал, что не может работать с таким количеством подопечных. Но потом он четко разделил футболистов на две группы. Те, кто рассматривается как вторые, и играют в соответствующих турнирах. По-разному получается: синие покинули Кубок Лиги, но при этом уверенно преодолевают групповой раунд Лиги конференций. Хайденхайм тоже был обыгран без проблем. Палмер и другие звезды выкладываются в АПЛ. Пока что команде рано бросать вызов грандам, она как раз и проиграла Манчестер Сити и Ливерпулю. Но, стабильно беря очки в остальных матчах, более того, в основном выигрывая, зиму получилось встретить на третьей позиции. А разгромы над Астон Виллой (3:0) и Саутгемптоном (5:1) позволили там закрепиться.

Статистика личных встреч

За полтора десятка последних очных матчей шпоры выиграли только однажды - в начале прошлого календарного года. Но потом, в сезоне 2023/2024, синие победили в обоих поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать успеха гостей. Но все-таки подопечные Постекоглу могут резко прибавить, так что подстрахуемся форой 0 на гостей (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
8 декабря 2024 -
18:30
Челси
Фора Челси (0) 1.60 Сделать ставку
По теме:
Брентфорд – Ньюкасл – 4:2. Как сыграл Ярмолюк. Видео голов и обзор матча
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Кристал Пэлас – Манчестер Сити – 2:2. Что случилось с чемпионом? Видеообзор
Тоттенхэм Челси Тоттенхэм - Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Михаил Мудрик прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Бокс | 07 декабря 2024, 02:15 0
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
«Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину

Томми не будет драться с Дарреном Тиллом

Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Футбол | 07 декабря 2024, 07:55 1
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт

Аргентинец продолжит соглашение с «Интер Майами» 

Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Футбол | 07.12.2024, 01:56
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Такого футбол еще не видел. Суперзвезда Реала покинет клуб за €1 миллиард
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Футбол | 07.12.2024, 21:25
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Аморим даже присел. Манчестер Юнайтед дома проиграл Ноттингем Форест
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08.12.2024, 00:32
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
06.12.2024, 06:23 4
Футбол
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
Умер бывший игрок ужгородской Верховины и киевского Динамо
06.12.2024, 17:11
Футбол
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
«Пугает меня до смерти». Легенда Арсенала оценил игру Зинченко в матче с МЮ
06.12.2024, 09:12 2
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 3
Бокс
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
«Тю, так а ты шо?» Усик покорил фанатов новым юмористическим видео
06.12.2024, 21:01
Бокс
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
Объявлен официальный транслятор реванша Усик – Фьюри в Украине
06.12.2024, 20:41 27
Бокс
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
«Финальный отсчет». Фьюри показал, как выглядит за 15 дней до боя с Усиком
06.12.2024, 15:21 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем