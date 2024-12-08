Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 8 декабря в 18:30 по Киеву
8 декабря на «Тоттенхэм Хотспурс» пройдет матч 15-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Тоттенхэм Хотспур»
Тоттенхэм Хотспур
Команда сейчас пытается сделать то, что не получилось в прошлом сезоне, первом для Постекоглу в Англии: подняться в топ-4 местной Премьер-Лиги. Тогда не хватило не так уж и много, закончили 5-ми, за спиной у Астон Виллы. Летом состав шпор укрепили недешевым приобретением Соланке - очевидно, что он рассматривается как преемник ушедшего еще в 2023-м Кейна. Этот вариант клуба дважды обыграл Манчестер Сити, в Кубке Лиги и чемпионате, и громил 4:1 Астон Виллу... Но при этом не набирал очков с Кристал Пэлас и Ипсвичем. В последних турах была только ничья с Фулхэмом и поражение Борнмуту.
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Челси
Клуб выглядит более предсказуемым, чем его сосед. Мареска, которого в межсезонье переманили из Лестера, летом сетовал, что не может работать с таким количеством подопечных. Но потом он четко разделил футболистов на две группы. Те, кто рассматривается как вторые, и играют в соответствующих турнирах. По-разному получается: синие покинули Кубок Лиги, но при этом уверенно преодолевают групповой раунд Лиги конференций. Хайденхайм тоже был обыгран без проблем. Палмер и другие звезды выкладываются в АПЛ. Пока что команде рано бросать вызов грандам, она как раз и проиграла Манчестер Сити и Ливерпулю. Но, стабильно беря очки в остальных матчах, более того, в основном выигрывая, зиму получилось встретить на третьей позиции. А разгромы над Астон Виллой (3:0) и Саутгемптоном (5:1) позволили там закрепиться.
Статистика личных встреч
За полтора десятка последних очных матчей шпоры выиграли только однажды - в начале прошлого календарного года. Но потом, в сезоне 2023/2024, синие победили в обоих поединках.
Прогноз
Букмекерские конторы склонны ждать успеха гостей. Но все-таки подопечные Постекоглу могут резко прибавить, так что подстрахуемся форой 0 на гостей (коэффициент - 1,6).
18:30
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