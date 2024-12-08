Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Затяжное противостояние. Колос и Оболонь сыграли без голов
Премьер-лига
Колос Ковалевка
08.12.2024 15:30 – FT 0 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:24
520
0

Затяжное противостояние. Колос и Оболонь сыграли без голов

Команды провели поединок с двумя продолжительными воздушными тревогами

08 декабря 2024, 20:50 | Обновлено 08 декабря 2024, 22:24
520
0
Затяжное противостояние. Колос и Оболонь сыграли без голов
ФК Колос

Матч футболисты «Колоса» и «Оболони» должны были начать в 15:30 по киевскому времени. Однако еще до начала предматчевых разминок прозвучал сигнал воздушной тревоги и всем участникам поединка пришлось направиться в укрытие. Ожидание продолжалось немногим более полутора часов. Как следствие, стартовый свисток во встрече прозвучал только в 17:20.

Задержка начала поединка, по большому счету, никак не сказалась на настрое футболистов. Сразу же стал заметен игровой перевес хозяев поля, но в игровом плане киевляне его нивелировали за счет резкой контригры.

На исходе примерно четверти часа первого тайма ковалевцы могли забить после розыгрыша углового, но Федоривский выдал классный сейв, сумев головой (!!!) отбить мяч. Хозяев момент заметно взбодрил, активизировались с контрмерами и «пивовары». Играть команды стали веселее, пошли и моменты.

На 35-й минуте только самоотверженные действия Бондаренко спасли «Колос» от неприятностей после удара Суханова. Тут же после углового мог забить Бычек, но полет мяча удачно скорректировал Боливар. А на 42-й минуте все тот же Боливар уже перед воротами «Оболони» схватился за голову после того, как чуть-чуть не дотянулся до мяча, который ему с правого фланга элегантно поднес Алефиренко.

Едва команды ушли на перерыв, как в Киевской области вновь была объявлена воздушная тревога. Случилось это примерно в 18:10 по киевскому времени, а второй тайм начался только в 20:00. Почти двухчасовая пауза мотивировала хозяев поля возобновить встречу активнее, чем гости. Игроки «Колоса» сразу же повели атаку за атакой на оборону «пивоваров».

Доминирование хозяев поля продолжалось практически до самого финального свистка. Однако подопечные Александра Поздеева извлечь из него хоть какие-то дивиденды не смогли. Более того, уже в компенсированное время поединка их едва не ошарашил Груша. Мог достигнуть цели его удар из-за пределов штрафной, но надежно в воротах сыграл Пахолюк. В общем, получилась боевая и «сухая» ничья, на оформление которой у соперников ушло более пяти часов.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Красничи, 67 – Суханов, 27

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи (Бурда, 84), Поправка, Демченко, Ориховский, Велетень (Гусол, 66), Диего (Гагно, 66), Алефиренко (Ильин, 66), Боливар (Безбородько, 66).

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк (Осман, 87), Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 79), Витенчук, Близниченко, Черненко, Тарануха (Теслюк, 87), Бычек (Груша, 79), Суханов (Курко, 67).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Колос» (с.Ковалевка).

КОЛОС – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Источник: Карраско покинул расположение ЛНЗ, попрощавшись с командой
Колос – Оболонь – 0:0. Игра, которая длилась очень долго. Видеообзор матча
ШОВКОВСКИЙ – о 3:0 с Александрией, Лиге Европы и осложнениях Шапаренко
отчеты Колос Ковалевка Оболонь Киев Колос - Оболонь чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига воздушная тревога
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины
Футбол | 08 декабря 2024, 21:32 0
Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины
Вернидуб назвал игрока Кривбасса, который будет играть за сборную Украины

Наставник криворожского клуба выделил Дениса Кузыка

ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
Футбол | 08 декабря 2024, 15:47 17
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью
ВИДЕО. Игрок клуба УПЛ забыл, на каком языке нужно давать интервью

Кирилл Попов попал в языковой конфуз

ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
Бокс | 08.12.2024, 08:54
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
ЧЖИЛЕЙ – о реванше Усик – Фьюри: «Он его просто прикончит, нокаутирует»
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Футбол | 08.12.2024, 02:11
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
В АПЛ будет еще один украинец. Ливерпуль зимой купит звезду из УПЛ
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Бокс | 08.12.2024, 01:51
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который ударом мог убить на ринге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
07.12.2024, 13:58 16
Футбол
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
07.12.2024, 22:16 7
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31 1
Бокс
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
07.12.2024, 08:30 1
Бокс
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
Месси определился с будущим. Известно, с каким клубом подпишет контракт
07.12.2024, 07:55 1
Футбол
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
08.12.2024, 13:18 10
Футбол
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем