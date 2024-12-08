Колос Ковалевка

Матч футболисты «Колоса» и «Оболони» должны были начать в 15:30 по киевскому времени. Однако еще до начала предматчевых разминок прозвучал сигнал воздушной тревоги и всем участникам поединка пришлось направиться в укрытие. Ожидание продолжалось немногим более полутора часов. Как следствие, стартовый свисток во встрече прозвучал только в 17:20.

Задержка начала поединка, по большому счету, никак не сказалась на настрое футболистов. Сразу же стал заметен игровой перевес хозяев поля, но в игровом плане киевляне его нивелировали за счет резкой контригры.

На исходе примерно четверти часа первого тайма ковалевцы могли забить после розыгрыша углового, но Федоривский выдал классный сейв, сумев головой (!!!) отбить мяч. Хозяев момент заметно взбодрил, активизировались с контрмерами и «пивовары». Играть команды стали веселее, пошли и моменты.

На 35-й минуте только самоотверженные действия Бондаренко спасли «Колос» от неприятностей после удара Суханова. Тут же после углового мог забить Бычек, но полет мяча удачно скорректировал Боливар. А на 42-й минуте все тот же Боливар уже перед воротами «Оболони» схватился за голову после того, как чуть-чуть не дотянулся до мяча, который ему с правого фланга элегантно поднес Алефиренко.

Едва команды ушли на перерыв, как в Киевской области вновь была объявлена воздушная тревога. Случилось это примерно в 18:10 по киевскому времени, а второй тайм начался только в 20:00. Почти двухчасовая пауза мотивировала хозяев поля возобновить встречу активнее, чем гости. Игроки «Колоса» сразу же повели атаку за атакой на оборону «пивоваров».

Доминирование хозяев поля продолжалось практически до самого финального свистка. Однако подопечные Александра Поздеева извлечь из него хоть какие-то дивиденды не смогли. Более того, уже в компенсированное время поединка их едва не ошарашил Груша. Мог достигнуть цели его удар из-за пределов штрафной, но надежно в воротах сыграл Пахолюк. В общем, получилась боевая и «сухая» ничья, на оформление которой у соперников ушло более пяти часов.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур

«Колос» – «Оболонь» – 0:0

Красничи, 67 – Суханов, 27

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Красничи (Бурда, 84), Поправка, Демченко, Ориховский, Велетень (Гусол, 66), Диего (Гагно, 66), Алефиренко (Ильин, 66), Боливар (Безбородько, 66).

«Оболонь»: Федоровский – Стасюк (Осман, 87), Дубко, Приймак, Карась (Грисьо, 79), Витенчук, Близниченко, Черненко, Тарануха (Теслюк, 87), Бычек (Груша, 79), Суханов (Курко, 67).

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса).

Стадион: «Колос» (с.Ковалевка).

КОЛОС – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА