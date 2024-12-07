Колос Ковалевка

В шестнадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в воскресенье, 8 декабря, в Ковалевке встретятся «Колос» и «Оболонь». Хозяева поля в прошлом туре смогли отобрать очки у «Динамо», а теперь будут играть против «Оболони», которая на последних секундах матча потеряла победу в игре с «Левым Берегом».

Колос

Прошлый тур для команды из Ковалевки, можно сказать, получился удачным, потому что «Колосу» удалось сыграть вничью в матче против «Динамо» (1:1), а кроме ковалевской команды таким результатом могут похвастаться только «Рух» и «Александрия». И хотя данная ничья не изменила турнирное положение для команды Александра Поздеева, но пляс один балл в копилку и довольно приличная игра против идущих на первом месте киевлян о многом говорят. Однако впереди еще второй круг, где у «колосков» ест шанс реабилитироваться за неудачи на старте чемпионата.

Теперь «Колос» ожидает матч против «Оболони», с которой ковалевцы знакомы еще со времен выступлений в Первой лиге, и уже пересекались в кубке Украины в этом сезоне.

Матч против «Оболони» из-за перебора желтых карточек пропустит Эдуард Козик.

Оболонь

А вот «пивовары», наоборот, были ближе в прошлом туре к победе, однако в компенсированное арбитром время «Оболонь» пропустила от «Левого Берега», и в конце концов выпустила из рук 3 очка. Конечно, главный тренер команды Сергей Шищенко остался недоволен данным результатом.

И после первого круга «Оболонь» находится на 15 месте в турнирной таблице УПЛ, где «пивоварам» удалось одержать 2 победы и 4 раза сыграть вничью. И если «пивовары» хотят продолжить свои выступления в элитном дивизионе, то, безусловно, им нужно улучшать свои результаты, чтобы во втором круге увеличить шансы на сохранение прописки в УПЛ.

Поэтому в следующем поединке «пивовары» будут стремиться добыть очередную викторию в УПЛ. Но в соперниках у «Оболони» непростой соперник, с которым «пивовары» ранее пересекались в низшем дивизионе и который будет стремиться взять реванш за проигрыш киевской команде в Кубке Украины.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли на официальном уровне 10 раз. 4 матча завершились победой «Колоса», 1 победа на счету «Оболони» и в 5 поединках была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 14:9 в пользу «Колоса». В первом круге игра завершилась результативной ничьей 2:2. У «пивоваров» голы забивали Руслан Черненко и Олег Слободян, а у «колосков» – Андрей Цуриков (дубль). Также команды пересекались между собой в 1/16 финала Кубка Украины, где в основное время соперникам не удалось определить победителя, а в серии пенальти победила «Оболонь».

Прогноз на противостояние

Обеим командам не рекомендуется сейчас терять очки, потому что «Колос» только недавно начал одерживать положительные результаты. В то же время и «Оболонь» в случае поражения усложнит свою задачу в борьбе за сохранение места в элите. А если учесть тот факт, что «Колос» вылетел из розыгрыша Кубка Украины после матча с «Оболонью», то, конечно, «колоски» захотят взять реванш за тот проигрыш. Поэтому нашим прогнозом будет победа хозяев.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Пахолюк, Цуриков, Красничи, Бондаренко, Лучкевич, Демченко, Велетень, Диего, Ореховский, Алефиренко, Боливар

«Оболонь»: Федоривский, Стасюк, Приймак, Дубко, Карась, Витенчук, Черненко, Груша, Слободян, Близниченко, Суханов