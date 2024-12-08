Колос Ковалевка

В воскресенье, 8 декабря, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Колос» и «Оболонь» Киев.

Стартовый свисток арбитра Дмитрия Кубряка прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

«Колос» в турнирной таблице УПЛ занимает 12-е место с 14 очками после 15 матчей. В трех последних поединках команда из Ковалевки обходилась без побед (2 ничьи, 1 поражение).

«Оболонь» идет на 15-м месте, имея 10 пунктов после 15 встреч. 9 ноября «пивовары» обыграли на выезде ЛНЗ (1:0), после чего проиграли «Кривбассу» (0:1) и разошлись миром с «Левым Берегом» (1:1).

«Колос» и «Оболонь» провели между собой в истории 10 матчей. На счету команды из Ковалевки 4 победы, у киевлян один выигрыш, 5 встреч завершилось вничью. Мячи – 14-9 в пользу «Колоса».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.