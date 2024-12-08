Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Фанаты были недовольны действиями Анатолия
Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин подвергся свисту со стороны болельщиков своей команды во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайнш».
Эпизоды, когда фанаты «орлов» были недовольны действиями 23-летнего голкипера, произошли во втором тайме. На тот момент хозяева уже вели в счете 1:0.
Болельщики «Бенфики» были возмущены тем, что Трубин не спешил делать пас, когда владел мячом. Анатолий ставил ногу на игровую сферу и ждал, пока его начнет прессинговать кто-то из игроков соперника.
В эти моменты фанаты лиссабонской команды начинали возмущенно свистеть в адрес украинца. Интересно, что Трубин не реагировал на действия болельщиков, а продолжал действовать в этой же манере до конца встречи.
Матч между «Бенфикой» и «Гимарайнш» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте.
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