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  4. Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Португалия
08 декабря 2024, 13:18 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:31
6930
5

Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш

Фанаты были недовольны действиями Анатолия

08 декабря 2024, 13:18 | Обновлено 08 декабря 2024, 13:31
6930
5
Что произошло? Болельщики Бенфики освистали Трубина в матче с Гимарайнш
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин подвергся свисту со стороны болельщиков своей команды во время матча 13-го тура чемпионата Португалии с «Гимарайнш».

Эпизоды, когда фанаты «орлов» были недовольны действиями 23-летнего голкипера, произошли во втором тайме. На тот момент хозяева уже вели в счете 1:0.

Болельщики «Бенфики» были возмущены тем, что Трубин не спешил делать пас, когда владел мячом. Анатолий ставил ногу на игровую сферу и ждал, пока его начнет прессинговать кто-то из игроков соперника.

В эти моменты фанаты лиссабонской команды начинали возмущенно свистеть в адрес украинца. Интересно, что Трубин не реагировал на действия болельщиков, а продолжал действовать в этой же манере до конца встречи.

Матч между «Бенфикой» и «Гимарайнш» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в матче был забит на 29-й минуте.

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Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Gargantua81
ну это не лично Трубину а скорее команде 
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+2
xxxxxxxxxxxxххх
Ниочем
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+1
zelc006
Ухилянт вн...
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-3
Андрій Шевченко
Потрібно було ще обіссяти паскуду днонецьку 
Ответить
-7
Показать Скрыть 1 ответ
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