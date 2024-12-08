Разгром от Карпат, надежность Трубина, автокататрофа Майкла Антонио
Главные новости за 7 декабря на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 декабря.
1А. Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям
1В. Первыми пропустили, но победили. Кривбасс спокойно обыграл Черноморец
Команда из Кривого Рога продолжила свою серию без поражений, а Твердохлеб вновь забил
1С. Новички просыпаются. Левый Берег уверенно одолел ЛНЗ в Киеве
Команда Карраско продолжает свое бесславное падение
2А. Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место
Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте
2В. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Владислав Кочергин забил гол на 10-й минуте
3А. Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сливочных
3В. Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии
До этого матча волки имели в пассиве четыре поражения подряд
4А. Футболист Вест Хэма попал в автокатастрофу. Клуб информацию подтвердил
Детали инцидента пока что не разглашаются
4В. Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?
Игрок находится в одной из лондонских больниц
5. Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу
6А. Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннисистка рассказала о своем решении и планах на сезон 2025 года
6В. Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе
Украинская теннисистка попытается прервать серию поражений
7. СВЕНТЕК: Люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы пожертвовать честью
Ига – про то, как вернулась на корт после дисквалификации из-за проваленого допинг-теста
8А. «Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре
8В. «Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Томми не будет драться с Дарреном Тиллом
9. Александр КЕМКИН: «Поверил в победу Карпат лишь при счете 4:0»
Голкипер Карпат о большой победе и лучших матчах сезона
10. Мирослав СТУПАР: «Есть вопросы к арбитру матча Левый Берег – ЛНЗ»
Эксперт проанализировал ошибки рефери игры в Киеве
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