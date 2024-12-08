Разгром от Карпат, надежность Трубина, автокататрофа Майкла Антонио

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 декабря.

1А. Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам

Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям

1В. Первыми пропустили, но победили. Кривбасс спокойно обыграл Черноморец

Команда из Кривого Рога продолжила свою серию без поражений, а Твердохлеб вновь забил

1С. Новички просыпаются. Левый Берег уверенно одолел ЛНЗ в Киеве

Команда Карраско продолжает свое бесславное падение

2А. Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место

Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте

2В. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши

Владислав Кочергин забил гол на 10-й минуте

3А. Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сливочных

3В. Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии

До этого матча волки имели в пассиве четыре поражения подряд

4А. Футболист Вест Хэма попал в автокатастрофу. Клуб информацию подтвердил

Детали инцидента пока что не разглашаются

4В. Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?

Игрок находится в одной из лондонских больниц

5. Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

6А. Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?

Теннисистка рассказала о своем решении и планах на сезон 2025 года

6В. Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе

Украинская теннисистка попытается прервать серию поражений

7. СВЕНТЕК: Люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы пожертвовать честью

Ига – про то, как вернулась на корт после дисквалификации из-за проваленого допинг-теста

8А. «Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри

Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

8В. «Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину

Томми не будет драться с Дарреном Тиллом

9. Александр КЕМКИН: «Поверил в победу Карпат лишь при счете 4:0»

Голкипер Карпат о большой победе и лучших матчах сезона

10. Мирослав СТУПАР: «Есть вопросы к арбитру матча Левый Берег – ЛНЗ»

Эксперт проанализировал ошибки рефери игры в Киеве