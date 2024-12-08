Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром от Карпат, надежность Трубина, автокататрофа Майкла Антонио
Другие новости
08 декабря 2024, 06:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 06:01
386
0

Разгром от Карпат, надежность Трубина, автокататрофа Майкла Антонио

Главные новости за 7 декабря на Sport.ua

08 декабря 2024, 06:00 | Обновлено 08 декабря 2024, 06:01
386
0
Разгром от Карпат, надежность Трубина, автокататрофа Майкла Антонио
Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 7 декабря.

1А. Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям

1В. Первыми пропустили, но победили. Кривбасс спокойно обыграл Черноморец
Команда из Кривого Рога продолжила свою серию без поражений, а Твердохлеб вновь забил

1С. Новички просыпаются. Левый Берег уверенно одолел ЛНЗ в Киеве
Команда Карраско продолжает свое бесславное падение

2А. Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место
Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте

2В. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Владислав Кочергин забил гол на 10-й минуте

3А. Без Цыганкова и Лунина. Реал одолел Жирону, приблизившись к Барселоне
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу сливочных

3В. Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии
До этого матча волки имели в пассиве четыре поражения подряд

4А. Футболист Вест Хэма попал в автокатастрофу. Клуб информацию подтвердил
Детали инцидента пока что не разглашаются

4В. Вест Хэм сделал заявление о состоянии Майкла Антонио. Что известно?
Игрок находится в одной из лондонских больниц

5. Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Украинец недоволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

6А. Киченок больше не будет играть с Остапенко, кто новая партнерша?
Теннисистка рассказала о своем решении и планах на сезон 2025 года

6В. Ястремская получила второй номер посева на турнире WTA 125 в Лиможе
Украинская теннисистка попытается прервать серию поражений

7. СВЕНТЕК: Люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы пожертвовать честью
Ига – про то, как вернулась на корт после дисквалификации из-за проваленого допинг-теста

8А. «Александр больше не вернется». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
Спенсер Оливер высказался о поединке в декабре

8В. «Не верю в это». Фьюри отказался от своего следующего боя и назвал причину
Томми не будет драться с Дарреном Тиллом

9. Александр КЕМКИН: «Поверил в победу Карпат лишь при счете 4:0»
Голкипер Карпат о большой победе и лучших матчах сезона

10. Мирослав СТУПАР: «Есть вопросы к арбитру матча Левый Берег – ЛНЗ»
Эксперт проанализировал ошибки рефери игры в Киеве

По теме:
Мудрик на больничном, феерия Бензема и Роналду, прогресс Мандзына
Шахтер одолел Ворсклу, Наполи вылетел из Кубка Италии, жеребьевка КЧМ
Ничья лидеров УПЛ, Зинченко и Миколенко на высоте в АПЛ, ничья Ливерпуля
главные новости
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
Футбол | 07 декабря 2024, 13:58 16
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами
ВИДЕО 18+. «Посмотри сюда, петушня». Алиев пообщался с пленными россиянами

Александр сейчас находится в Курской области

Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 08 декабря 2024, 00:32 2
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Обнародовано имя лучшего вратаря на сегодня. Куртуа – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Алиссон из «Ливерпуля»

На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
Футбол | 07.12.2024, 11:41
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
На каком месте Мудрик? Николас Джексон назвал самых быстрых игроков Челси
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
Футбол | 07.12.2024, 08:08
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
ВИДЕО. Забарный снова стал героем видео на стадионе Борнмута. Звезда
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 08.12.2024, 06:22
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
Легендарный игрок Реала четко пояснил, почему Мбаппе не забивает пенальти
06.12.2024, 07:59 9
Футбол
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
«Слишком сильный». Экс-чемпион посоветовал Кличко не драться с Фьюри
06.12.2024, 18:31
Бокс
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 8
Бокс
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
ФОТО. Невеста футболиста Шахтера похвасталась дорогой покупкой
06.12.2024, 21:30 23
Футбол
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
Майку Тайсону предложили безумные 700 млн долларов. Известно, за что
07.12.2024, 01:25 4
Бокс
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
«Никто не хочет этого видеть». Возвращения Кличко вызвало много вопросов
06.12.2024, 21:44 3
Бокс
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
Назван лучший полузащитник в XXI веке. Это не Иньеста и Модрич
06.12.2024, 08:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем