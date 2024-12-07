СВЕНТЕК: Люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы пожертвовать честью

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, как возвращалась на корте после дисквалификации из-за проваленого допинг-теста:

«Сначала я думала, что все это произошло со мной потому, что я играю в теннис. Просто выйти снова на корт было тяжело. Если бы не мой спарринг-партнер, который поначалу тренировался со мной, как с детьми... Мы просто развлекались на корте, не думаю, что я бы вообще вернулась к тренировкам.

Правда в том, что я люблю играть в теннис, но не настолько, чтобы пожертвовать своей честью или своими ценностями. Здесь меня поставили в такую ​​ситуацию, что люди могли осудить меня очень негативно из-за случившегося. Мне пришлось проделать большую работу, чтобы перестать так думать и снова получать удовольствие от тенниса…

В итоге жизнь показала мне, что теннис – это то, ради чего я могу пожертвовать всем… Мне очень хотелось бы, чтобы этот случай стал отправной точкой для изменений. Правила необходимо обновить».

Ига также рассказала, какую сумму ей пришлось потратить для того, чтобы доказать свою невиновность.