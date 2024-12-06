Свентек призналась, сколько ей стоило доказать невиновность в допинг-деле

Польская теннисистка Ига Свентек рассказала, какую сумму она потратила, чтобы доказать свою невиновность после проваленого допинг-теста:

«Тот факт, что я уже заработала много денег и могу позволить себе потратить их на свою защиту, даже не моргнув глазом, безусловно, помог. Я потратила около 70 тысяч долларов долларов на адвоката из США и 15 тысяч евро на экспертизы и тесты.

В Цинциннати я также потеряла призовые, но, честно говоря, для меня это не имело значения. Самым главным было доказать невиновность.

Я называю эти суммы для того, чтобы люди знали о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены, которые не зарабатывают на корте столько денег, сколько я, или занимаются другими видами спорта, в которых заработок гораздо ниже».

Ига также рассказала, какой была ее первая реакция на электронное письмо с обвинением в использовании допинга.