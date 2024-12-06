Ига СВЕНТЕК: «Не могу сравнивать свой случай с делами Синнера и Халеп»

Польская теннисистка Ига Свентек дала интервью телеканалу TVN24, рассказав о своей первой реакции после проваленого допинг-теста, а также коротко высказалась о делах Янника Синнера и Симоны Халеп:

«Моя реакция была очень бурной. Это была смесь непонимания и паники. Я не смогла дочитать электронное письмо до конца, потому что уже расплакалась. Со мной были менеджеры, потому что мы находились на фотосессии.

Они сказали мне, что моя реакция была такая, как будто кто-то умер или что-то серьезное случилось со здоровьем.

Я знаю, что люди автоматически сравнивают эту ситуацию с другими, но правда в том, что каждый из этих случаев совершенно разный. И процесс доказательства невиновности также будет отличаться.

Мне трудно сравнивать мой случай с делами Синнера, Халеп. Я думаю, что это вопрос больше для ITIA, чем для игрока. Моя судьба, как и судьба других, была в их руках, и они решают, как обернется каждый случай».