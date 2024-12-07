Мирослав СТУПАР: «Есть вопросы к арбитру матча Левый Берег – ЛНЗ»

В 16 туре УПЛ уже сыграна половина матчей, а уже есть удаления, предупреждения, забитые и нереализованные пенальти.

Бывший рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил работу судейского корпуса в уже состоявшихся поединках:

«По большому счету, есть вопросы только к Александру Соловьяну, который обслуживал поединок «Левого Берега» с «ЛНЗ». На 80-й минуте он имел полное право наказать хозяев пенальти, когда при счете – 2:1 их защитник сыграл рукой, а мяч летел в створ ворот. Это нарушение было еще очевиднее, чем когда Соловьян на 31-й минуте назначал 11-метровый в ворота гостей, который реализовал Дедух.

Кстати, несколько игроков хозяев и гостей еще до удара Дедуха вбежали в штрафную и рефери должен был принять решение перебить пенальти. Но он этого не сделал.

К сожалению, в этих игровых эпизодах Соловьяну не пришел на помощь арбитр ВАР Виталий Романов».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «ЛНЗ» Андрес Карраско поделился эмоциями после поражения «фиолетовых» в матче против «Левого Берега» в 16 туре Украинской Премьер-лиги.