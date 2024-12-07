«Несправедливый пенальти». Карраско объяснил очередное поражение ЛНЗ в УПЛ

Главный тренер ЛНЗ Андрес Карраско поделился эмоциями после поражения «фиолетовых» в матче против «Левого Берега» в 16 туре Украинской Премьер-лиги. Специалист пожаловался на арбитров.

– На старте поединка казалось, что все удается вашей команде: забили мяч, контролировали игру, но что случилось потом?

– Случилось то, что нам поставили несправедливый пенальти. Рука никак не влияла на движение мяча. Но я не хочу искать оправданий, только извиниться перед нашими фанатами, путешествующими за нами по всей стране. Мы не смогли сыграть так, как этого заслуживают наши болельщики.

– В конце концов, момент с пенальти был ключевым сегодня. Потому что во втором тайме Левый Берег более интенсивно играл.

– Да. Нам нужно улучшать эти компоненты. Мы не соответствовали интенсивности, которая была на поле.

– Почему Яшари сегодня использовали на позиции правого полузащитника?

– Мы нуждались в большем качестве на поле. Бойко последние игры сыграл на хорошем уровне, поэтому нам нужно было разместить всех этих игроков вместе на поле. У Яшари есть скорость, он может обыгрывать один в один, поэтому мы так решили.

– Как команда переживает четыре подряд поражения?

– Мы сейчас в сложной ситуации. Мы должны перестраиваться, и только тогда будет прогресс. Но пока этого недостаточно, – сказал испанец.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.