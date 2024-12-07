Новички просыпаются. Левый Берег уверенно одолел ЛНЗ в Киеве

Подходит к завершению календарный год, а первый круг украинской Премьер-лиги вообще финишировал еще в прошлый уикенд, поэтому почти у каждой из команд было немного времени для того, чтобы свести все оценки этой части сезона в кучу и сделать быстрые коррективы перед началом второй половины сезона. А поскольку не каждому коллективу удалось достичь максимально удачных для себя результатов, то и с исправлением ситуации не стоило медлить.

Впрочем, например, к киевскому «Левому Берегу» ни у кого в первом круге вообще не возникало никаких вопросов, потому что команда Виталия Первака сначала вообще готовилась к очередному сезону в Первой лиге, и внезапно ее выдернули посреди лета играть в в итоге удачном для «аистов» переходном турнире четырех. Однако, как и предполагалось, с результатами у абсолютных новичков «элиты» сразу дела не пошли лучше, поэтому они находились перед началом тура в подвале турнирной таблицы.

Черкасский ЛНЗ тем временем имел опыта ровно на год больше соперников по отчетной игре, однако не так уж и далеко от них убежал в текущей кампании. Кризис заглянул в гости к коллективу Андреса Карраско, и с каждой новой неудачей в серии плохих результатов к испанскому специалисту накапливалось все больше вопросов.

А значит понятно, почему «сиреневые» настолько заряженными выходили именно на эту игру. Возможно, им приходилось играть и за своего тренера в том числе. На этом фоне ЛНЗ начал матч чрезвычайно успешно – быстрый мяч уже на шестой минуте отправился в ворота Механива по итогам неудачной попытки Дедуха перехватить сброс головой от Халайлы подачи углового с правого фланга на ближней стойке.

Не лучшее начало для команды Первака, которую мы относительно недавно знали как такую, что забивала исключительно в первый и последний день осени, а посреди этих дат – не отправила ни одного мяча в ворота соперников. Так что «аисты» снова оказались под риском того, что оппоненты снова заберут игру под свой контроль и не дадут им возможности зацепиться за очки.

Однако в ЛНЗ действительно пока что-то идет не по плану. «Сиреневые» постоянно пытались держать контроль над мячом у себя, но толку с того, если команда не может найти правильный подход к преодолению чужой обороны? Отсюда и пространство для ошибок появляется едва ли не на ровном месте, и особенно досадными из них являются те, которую допустил Путря в завершение первого получаса игрового времени, сыграв рукой на правом фланге собственной штрафной против передачи Сидннея.

Хозяева получили право на пенальти, а капитан Дедух – шанс улучшить свою оценку в этой игре, чем и воспользовался, пробив в правый угол. Это пошатнуло уверенность гостей в себе и, как оказалось в дальнейшем, критически. Во втором тайме от ЛНЗ не поступило почти ни одной, кроме момента с ударом Олейника с острого угла, опасной позиционной атаки на чужие ворота, а в стерильном контроле «сиреневые» допускали такие ошибки, что и итоговый результат никого не должен был удивлять.

В начале тайма Дедух в центре штрафной завершил выпад через правый фланг контратаки от Войцеховского, когда ошибся на чужой половине Бойко, а уже под занавес игры ошибся и Тилль так же у центрального круга, после чего Сидннею отличиться ударом с острого угла помог свежий Галас. Получается, что «аисты» просто добыли результат на чужих ошибках. Хотя до этого почти все в первом круге так же ловили их.

В следующие выходные киевский «Левый Берег» сыграет в гостях у полтавской «Ворсклы», а черкасский ЛНЗ будет гостить у «Александрии».

Украинская Премьер-лига. 16-й тур.

«Левый Берег» – ЛНЗ – 3:1

Голы: Дедух, 31 (пен.), 58, Сиднней, 90+2 – Дедух, 6 (авт.)

Предупреждение: Самар, 8, Н. Когут, 35, Сиднней, 90+3 – Салиху, 42, Олейник, 87, Тилль, 89

«Левый Берег»: Механив – Сиднней, Самар, Якимов, Астахов – Косовский (Приходько, 72), Дедух – И. Когут (Галас, 71), Н. Когут (Спиваков, 61), Войцеховский (Шаповал, 81) – Сухоручко.

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко (Г. Пасич, 73), Дайко, Салиху, Путря – Ноникашвили, Тилль, Бойко (Олейник, 62) – Эйнел (Авагимян, 62), Халайла (Момо, 74), Яшари.

Арбитр: Александр Соловьян (Киев).

Стадион: «Левый Берег» (Киев).

Удары (в створ): 8 (5) – 9 (3)

Угловые: 3 – 2

Оффсайды: 0 – 2.

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ – ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 3°C