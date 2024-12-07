Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор
7 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ
В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.
Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.
Левый Берег – ЛНЗ – 3:1
Голы: Дедух, 32 (пен), 58, Сидней, 90+2 – Дедух, 5 (автогол)
Видео голов и обзор матча
Автогол, 0:1! Руслан Дедух, 6 мин.
Гол, 1:1! Руслан Дедух, 32 мин. (пенальти)
Гол, 2:1! Руслан Дедух, 58 мин.
Гол, 3:1! Сидней, 90+2 мин.
События матча
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