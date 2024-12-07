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Премьер-лига
Левый Берег
07.12.2024 13:00 – FT 3 : 1
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 15:06 |
1446
0

Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор

7 декабря прошел матч 16-го тура УПЛ

07 декабря 2024, 15:06 |
1446
0
Левый берег – ЛНЗ – 3:1. Своеобразный хет-трик Дедуха. Видео голов и обзор
УПЛ

В субботу, 7 декабря, в 13:00 начался матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором играют «Левый Берег» и ЛНЗ.

Команды встретились на стадионе «Левый Берег» в городе Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проводит канал UPL.TV.

Левый Берег – ЛНЗ – 3:1

Голы: Дедух, 32 (пен), 58, Сидней, 90+2 – Дедух, 5 (автогол)

Видео голов и обзор матча

Автогол, 0:1! Руслан Дедух, 6 мин.

Гол, 1:1! Руслан Дедух, 32 мин. (пенальти)

Гол, 2:1! Руслан Дедух, 58 мин.

Гол, 3:1! Сидней, 90+2 мин.

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Сиднней (Левый Берег).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Дедух (Левый Берег).
31’
ГОЛ ! С пенальти забил Руслан Дедух (Левый Берег).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Руслан Дедух (Левый Берег).
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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