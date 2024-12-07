В субботу, 7 декабря, в Киеве на стадионе «Левый Берег» состоится матч шестнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют киевский «Левый Берег» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Левый Берег



Киевский «Левый Берег» в последний день осени таки сумел забить долгожданный мяч в ворота соперников, и, что символично, команда Виталия Первака до этого отличалась в первый день этого времени года. Все остальное время новички «элитного» дивизиона, если и набирали очки, то делали это с «сухими» воротами оппонентов. Одна удручающая серия подошла к концу – это уже небольшая победа.

Но другая все еще в силе. В тот же самый первый день осени «аисты» праздновали и свой последний, по состоянию на сегодняшний день, успех в УПЛ, обыграв ровенский «Верес», после чего вот уже десять матчей подряд не знают вкуса побед. Рассчитывать на высокие места в турнирной таблице в таких условиях не приходится.

Очевидно, что никакого стремительного улучшения благосостояния «Левого Берега» по ходу сезона на предвидится, поэтому сейчас главной задачей команды является доиграть до зимней паузы, остановиться, обернуться назад, и понять, что вообще произошло с ней за предыдущие почти пять месяцев. Как и ранее, полузащитник Олег Синица не может помочь команде Виталия Первака, а теперь еще и добавился дисквалифицированный центральный защитник Дмитрий Семенов, поэтому и без того неширокая ротация «аистов» сокращается до минимальной.

ЛНЗ



Черкасский ЛНЗ по своим возможностям скорее напрямую относится к фаворитам в борьбе за зону еврокубков, а по факту команда Андреса Карраско сейчас оказалась в ситуации, когда разговоры о смене главного тренера уже не кажутся просто разговорами. Все из-за отсутствия положительных результатов, и если ранее этот недочет удавалось перекрывать за счет вполне содержательного футбола, то последние матчи «сиреневых» были неутешительными.

Три поражения кряду – нынче в УПЛ лишь одна команда отличается даже более глубоким кризисом, одесский «Черноморец». Очевидно, что с такой полосой неудач ЛНЗ больше не говорит о возможном попадании в еврокубки, хотя до того же «Кривбасса» в турнирной таблице нынче команду Карраско отделяет даже меньше очков, чем отстает от нее соперник по предстоящей игре.

При этом, коллектив из Черкасс остается наиболее разнообразным в плане происхождения своих исполнителей в нашем футболе, однако одного легионера «сиреневые» перед этой встречей не досчитаются – нападающий Френсис Момо нахватался предупреждений, и теперь сразу два форвард команды Карраско оказались вне игры. Марк Ассинор с травмой колена в лазарете находится уже очень долго. Стало быть, атакующая фаза вновь остается за одним косоваром Мухарремом Яшари, который является чуть ли не единственным лучиком света в достаточно блеклой истории ЛНЗ в этом сезоне.

История встреч



Футбольные пути «Левого Берега» и ЛНЗ ранее пересекались три раза в рамках Премьер-лиги и Второй лиги. Наблюдается перевес по числу побед со стороны ЛНЗ – 2 успешные игры, а еще один матч завершился вничью. Последний раз команды встречались в начале августа этого года, когда гол Марка Ассинора принес «сиреневым» победу на своем поле (1:0).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 35-летний Александр Соловьян из Киева, который на своем счету имеет уже 17 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, а резервным арбитром отработает София Причина. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Виталием Романовым и Олегом Когутом. У Соловьяна нет опыт проведения матчей с участием «Левого Берега», тогда как с ЛНЗ он пересекался 1 раз – 1 поражение.

Ориентировочные составы



«Левый Берег»: Механив – Сидней, Самар, Якимов, Астахов – Спиваков, Дедух – И. Когут, М. Когут, Войцеховский – Сухоручко.

ЛНЗ: Кучеренко – Каплиенко, Ноникашвили, Дайко, Путря – Яшари, Бойко, Тилль – Эйнел, Халайла, Топалов.