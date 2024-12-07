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Премьер-лига
Левый Берег
07.12.2024 13:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 00:03 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:04
14
0

Левый Берег – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура Украинской Премьер-лиги

07 декабря 2024, 00:03 | Обновлено 07 декабря 2024, 00:04
14
0
Левый Берег – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК Левый Берег

В субботу, 7-го декабря, состоится поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся киевский «Левый Берег» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Левый Берег», начало в 13:00.

Дебютанты «элитного» первенства, наравне со всеми участниками состязаний, преодолели первый круг, однако вряд ли остались довольны результатами своих выступлений. «Аисты» одержали победу в первый день осени, после чего даже забить не могли вплоть до последнего дня ноября, а уж тем более победить. Однако тонкость в том, что даже более состоятельные коллективы по типу команды Андреса Карраско за этот период не побеждали, и если в игре против аутсайдера «лиловые» вновь не смогут добыть три очка, то разговоры о смене тренера сразу станут более предметными.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Левый Берег» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Левый Берег
7 декабря 2024 -
13:00
ЛНЗ Черкассы
ТМ 2.0 1.93 Сделать ставку
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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