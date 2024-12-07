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Чемпионат Португалии
Бенфика
07.12.2024 20:00 – FT 1 : 0
Витория Гимараеш
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Португалия
07 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
190
1

Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место

Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте

07 декабря 2024, 22:38 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
190
1
Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 13-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Витория Гимараеш» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте. Трубин сыграл сухой матч, и Бенфика вышла на 2-е место.

Лидеры: Спортинг (33 очка), Бенфика (31), Порту (30), Брага, Санта-Клара (по 24).

Порту проводит матч 13-го тура вечером 7 декабря в 22:30 против клуба Фамаликау.

Чемпионат Португалии. 13-й тур, 7 декабря

Бенфика – Витория Гимараеш – 1:0

Гол: Керем Актюркоглу, 29

Турнирная таблица

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Анатолий Трубин Керем Актюркоглу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Бондаренко Александр
Толик-красава, меньше всех пропустил в чемпионате 
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