Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место

Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 13-го тура чемпионата Португалии.

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«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Витория Гимараеш» со счетом 1:0.

Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте. Трубин сыграл сухой матч, и Бенфика вышла на 2-е место.

Лидеры: Спортинг (33 очка), Бенфика (31), Порту (30), Брага, Санта-Клара (по 24).

Порту проводит матч 13-го тура вечером 7 декабря в 22:30 против клуба Фамаликау.

Чемпионат Португалии. 13-й тур, 7 декабря

Бенфика – Витория Гимараеш – 1:0

Гол: Керем Актюркоглу, 29

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