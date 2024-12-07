Трубин сыграл насухо. Бенфика одолела Виторию и вышла на 2-е место
Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте
Украинский голкипер Анатолий Трубин помог «Бенфике» выиграть матч 13-го тура чемпионата Португалии.
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«Орлы» выиграли домашний матч против команды «Витория Гимараеш» со счетом 1:0.
Единственный гол забил Керем Актюркоглу на 29-й минуте. Трубин сыграл сухой матч, и Бенфика вышла на 2-е место.
Лидеры: Спортинг (33 очка), Бенфика (31), Порту (30), Брага, Санта-Клара (по 24).
Порту проводит матч 13-го тура вечером 7 декабря в 22:30 против клуба Фамаликау.
Чемпионат Португалии. 13-й тур, 7 декабря
Бенфика – Витория Гимараеш – 1:0
Гол: Керем Актюркоглу, 29
Турнирная таблица
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