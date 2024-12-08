Напряжение. Трубин прокомментировал матч, в котором его освистали зрители

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Инстаграм прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 1:0:

«Игра, которая держала в напряжении до финального свистка, но +3 (прим. – очка) наши».

Во время матча украинского вратаря освистали болельщики «орлов». Португальская пресса стала на защиту голкипера национальной сборной Украины.

Стала известна оценка Анатолия Трубина за сухой матч в чемпионате.