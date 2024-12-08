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  4. Напряжение. Трубин прокомментировал матч, в котором его освистали зрители
Португалия
08 декабря 2024, 23:25 |
638
0

Напряжение. Трубин прокомментировал матч, в котором его освистали зрители

Анатолий Трубин был довольно краткословен

08 декабря 2024, 23:25 |
638
0
Напряжение. Трубин прокомментировал матч, в котором его освистали зрители
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в своем Инстаграм прокомментировал матч 13-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 1:0:

«Игра, которая держала в напряжении до финального свистка, но +3 (прим. – очка) наши».

Во время матча украинского вратаря освистали болельщики «орлов». Португальская пресса стала на защиту голкипера национальной сборной Украины.

Стала известна оценка Анатолия Трубина за сухой матч в чемпионате.

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Анатолий Трубин Витория Гимараеш Бенфика чемпионат Португалии по футболу Instagram сборная Украины по футболу
Данііл Киріяка Источник: Instagram
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