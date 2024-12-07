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Португалия
07 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
619
0

Известна оценка Трубина за clean sheat в чемпионате Португалии

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Бенфики

07 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
619
0
Известна оценка Трубина за clean sheat в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

7 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Гимарайнш».

Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Украинец сохранил ворота сухими, совершив 1 сейв.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.2 балла. Лучшим игроком матча стал именитый одноклубник Трубина Николас Отаменди (8.1).

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу оценки WhoScored
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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