Португалия07 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
619
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Известна оценка Трубина за clean sheat в чемпионате Португалии
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу Бенфики
07 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:06
619
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7 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Гимарайнш».
Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.
Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Украинец сохранил ворота сухими, совершив 1 сейв.
Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.2 балла. Лучшим игроком матча стал именитый одноклубник Трубина Николас Отаменди (8.1).
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