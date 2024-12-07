Известна оценка Трубина за clean sheat в чемпионате Португалии

7 декабря состоялся матч 13-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Гимарайнш».

Игра прошла на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне.

Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел на поле весь матч. Украинец сохранил ворота сухими, совершив 1 сейв.

Статистический портал WhoScored оценил игру украинца в 7.2 балла. Лучшим игроком матча стал именитый одноклубник Трубина Николас Отаменди (8.1).