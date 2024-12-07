Рома без Довбика разгромила Лечче и прервала ужасную серию в Италии

7 декабря на Стадио Олимпико в Риме состоялся матч 15-го тура Серии А, в котором «Рома» встречалась с «Лечче».

Украинский форвард Артем Довбик не был включен в заявку на игру из-за болезни.

Рома без Довбика разгромила Лечче (4:1) и прервала ужасную серию в Италии. До этого матча волки имели в пассиве 4 поражения подряд.

Клуб из Рима вышел на 11-е место в турнирной таблице (16 очков), Лечче остается на 16-й позиции (13 баллов).

Серия A. 15-й тур, 7 декабря

Рома – Лечче – 4:1

Голы: Салемакерс, 13, Манчини, 59, Пизилли, 66, Коне, 86 – Крстович, 40 (пен)

Турнирная таблица