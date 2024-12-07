7 декабря на «Стадио Олимпико» пройдет матч 15-го тура Серии А, в котором «Рома» встретится с «Лечче». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда начинала этот сезон под руководством Де Росси, который и сам приходил зимой, поначалу как и.о.. Потом бесславно поработал в столице Иван Юрич, больше запомнившись не какими-то успехами, а тем, что чуть не подрался в перерыве поединка матча с Фиорентиной. В итоге пошли на поклон к Раньери, что летом, сохранив Кальяри в Серии А, уходил на покой. Клаудио, что до это дважды занимал пост в Риме, не отказал волкам. Но и он начинал с поражения Наполи. В прошлый четверг на поле Тоттенхэма в рамках Лиги Европы итальянцы смогли закончить боевой ничьей, 2:2, что была вполне благосклонно воспринята. Но потом без вариантов, 0:2, проиграли в прошлом туре Кальчо Аталанте.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Лечче

Клуб в 2022-м году в очередной раз поднялся в Серию А. И вот уже несколько раз выполнял свою единственную реальную задачу: укрепиться там, не допустить вылета назад, во второй дивизион. Весной джалоросси даже финишировали на 14-й позиции в итоговой таблице, правда, при этом ограничились только 38 очками - ровно по одному за тур. Но в новом чемпионате команда за 12 первых туров набрали всего 9 очков. И не удивительно, что во время паузы на игры сборных сменился тренер - на пост позвали Джампаоло. Марко дебютировал с того, что за счет единственного гола Доргу обыграл в гостях Венецию, что позволило выбраться из зоны вылета. В следующем туре в гости приезжал Ювентус. И за счет опытного Ребича в концовке с ним получилось вырвать ничью 3:3 - хорват отметился на 3-й добавленной минуте.

Статистика личных встреч

Столичный клуб не проигрывают в семи очных поединках кряду. Но Лечче дважды в трех последних дуэлях сводил в итоге к ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в легкую победу хозяев. Но у гостей неплохо получалось этой осенью - ставим на их победу с форой +1 гол (коэффициент - 1,84).