Италия07 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:53
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Рома – Лечче. Довбик – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 декабря поединок 15 тура итальянской Серии А
07 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:53
1675
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В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лечче».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома – ЛеччеСмотреть трансляцию
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Niccolo Pisilli (Рома).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Крстович (Лечче).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
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