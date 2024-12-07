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Чемпионат Италии
Рома
07.12.2024 21:45 – 84 3 : 1
Лечче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
07 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:53
1675
1

Рома – Лечче. Довбик – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 декабря поединок 15 тура итальянской Серии А

07 декабря 2024, 21:45 | Обновлено 07 декабря 2024, 22:53
1675
1
Рома – Лечче. Довбик – вне заявки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В субботу, 7 декабря, состоится матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Лечче».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Лечче. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Лечче
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Niccolo Pisilli (Рома).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Манчини (Рома).
40’
ГОЛ ! С пенальти забил Никола Крстович (Лечче).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Алексис Салемакерс (Рома).
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Рома – Лечче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A чемпионат Италии по футболу смотреть онлайн Рома Рим Лечче Рома - Лечче Артем Довбик
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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8number
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