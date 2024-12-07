Италия07 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:18
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ВИДЕО. Ювентус и Болонья устроили голевое шоу, у Дженоа и Торино – засуха
Два матча игрового дня в Серии A завершились вничью
07 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:18
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Вечером 7 декабря два матча игрового дня в Серии A завершились вничью.
Ювентус и Болонья устроили голевое шоу (2:2), причем команда из Турина отыграла два мяча.
В матче Дженоа и Торино – голевая засуха (0:0).
Серия A. 15-й тур, 7 декабря
Ювентус – Болонья – 2:2
Голы: Копмейнерс, 62, Мбангула, 90+2 – Ндойе, 30, Побега, 52
Дженоа – Торино – 0:0
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