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Италия
07 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:18
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0

ВИДЕО. Ювентус и Болонья устроили голевое шоу, у Дженоа и Торино – засуха

Два матча игрового дня в Серии A завершились вничью

07 декабря 2024, 23:12 | Обновлено 07 декабря 2024, 23:18
20
0
ВИДЕО. Ювентус и Болонья устроили голевое шоу, у Дженоа и Торино – засуха
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 декабря два матча игрового дня в Серии A завершились вничью.

Ювентус и Болонья устроили голевое шоу (2:2), причем команда из Турина отыграла два мяча.

В матче Дженоа и Торино – голевая засуха (0:0).

Серия A. 15-й тур, 7 декабря

Ювентус Болонья – 2:2

Голы: Копмейнерс, 62, Мбангула, 90+2 – Ндойе, 30, Побега, 52

Дженоа Торино – 0:0

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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