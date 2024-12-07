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  4. Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Испания
07 декабря 2024, 22:16 |
2899
2

Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинец не доволен своим положением на Сантьяго Бернабеу

07 декабря 2024, 22:16 |
2899
2
Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает One Football.

25-летний голкипер, который лишь недавно продлил контракт со «сливочными», недоволен тем, что не получает достаточной игровой практики. Андрей считает, что заслуживает быть основным вратарем, поэтому намерен искать себе новую команду.

В свою очередь «Реал» готов продать Лунина, но установил на него цену в 50 млн евро, которые за вратаря вряд ли заплатит хотя бы один клуб.

В текущем сезоне Андрей сыграл за «сливочных» 5 матчей, в которых пропустил 8 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.

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Андрей Лунин Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Антон Романенко Источник: OneFootball
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Комментарии 2
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Kitten
О,знову продаж Луніна.
Давненько щось про таке не писали.Знову почалось...
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+7
Saar
Лунін кар єру занапастив собі.
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-1
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