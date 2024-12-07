Лунин хочет сменить клуб зимой. Реал уже определился с ценой на Андрея

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин хочет сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно, сообщает One Football.

25-летний голкипер, который лишь недавно продлил контракт со «сливочными», недоволен тем, что не получает достаточной игровой практики. Андрей считает, что заслуживает быть основным вратарем, поэтому намерен искать себе новую команду.

В свою очередь «Реал» готов продать Лунина, но установил на него цену в 50 млн евро, которые за вратаря вряд ли заплатит хотя бы один клуб.

В текущем сезоне Андрей сыграл за «сливочных» 5 матчей, в которых пропустил 8 голов. Контракт украинца с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года.