7 декабря проходит матч чемпионата Польши между «Ракувом» и «Мотором».

Игра проходит на «Городском стадионе Пивкарски» в Ракуве.

На 10-й минуте украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин открыл счет в матче, после того как получил отличную передачу от партнера в штрафной площадке.

Для Владислав этот гол стал 4-м в чемпионате Польши, также на счету Кочергина 2 голевые передачи.

ВИДЕО. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши.