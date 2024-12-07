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  4. ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Польша
07 декабря 2024, 22:10 |
441
0

ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши

Владислав Кочергин забил гол на 10-й минуте

07 декабря 2024, 22:10 |
441
0
ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

7 декабря проходит матч чемпионата Польши между «Ракувом» и «Мотором».

Игра проходит на «Городском стадионе Пивкарски» в Ракуве.

На 10-й минуте украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин открыл счет в матче, после того как получил отличную передачу от партнера в штрафной площадке.

Для Владислав этот гол стал 4-м в чемпионате Польши, также на счету Кочергина 2 голевые передачи.

ВИДЕО. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши.

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ВИДЕО. Украинец открыл счет в матче в чемпионате Польши
Владислав Кочергин Ракув Ченстохова Мотор Люблин чемпионат Польши по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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