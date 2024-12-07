Польша07 декабря 2024, 22:10 |
441
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ВИДЕО Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши
Владислав Кочергин забил гол на 10-й минуте
07 декабря 2024, 22:10 |
441
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7 декабря проходит матч чемпионата Польши между «Ракувом» и «Мотором».
Игра проходит на «Городском стадионе Пивкарски» в Ракуве.
На 10-й минуте украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин открыл счет в матче, после того как получил отличную передачу от партнера в штрафной площадке.
Для Владислав этот гол стал 4-м в чемпионате Польши, также на счету Кочергина 2 голевые передачи.
ВИДЕО. Великолепный пас. Украинец отметился голом в чемпионате Польши.
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