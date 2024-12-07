Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям
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Украинская Премьер-лига. 16 тур
«Карпаты» – «Верес» – 5:0
Голы: Чачуа, 3, 54, Пидлепенец , 19, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2
Предупреждения: Бабогло, 31, Устименко, 90 +3 – Чго, 25
Удаление: Яго, 27 (второе предупреждение)
На 74 минуте Игорь Невес (Карпаты) не забил пенальти (вратарь)
«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мирошниченко – Чачуа, Клименко, Бруниньо (Шах, 75) – Пидлепенец (Стенио, 65), Игорь Невес (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузык, 88)
«Верес»: Кожухарь – Протасевич (Смиян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Яго, Клец (Кучеров, 68) – Луан (Лепский, 84), Степанюк (Годя, 68), Дахновский (Шарай, 68) – Гайдучик (Мрвальевич, 68)
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Стадион: «Украина» (Львов)
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