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  4. Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Премьер-лига
Карпаты Львов
07.12.2024 18:00 – FT 5 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:02
785
6

Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам

Удаление в первом тайме не оставило шансов гостям

07 декабря 2024, 19:58 | Обновлено 07 декабря 2024, 20:02
785
6
Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам
Карпаты Львов

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Карпаты» – «Верес» – 5:0

Голы: Чачуа, 3, 54, Пидлепенец , 19, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2

Предупреждения: Бабогло, 31, Устименко, 90 +3 – Чго, 25

Удаление: Яго, 27 (второе предупреждение)

На 74 минуте Игорь Невес (Карпаты) не забил пенальти (вратарь)

«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мирошниченко – Чачуа, Клименко, Бруниньо (Шах, 75) – Пидлепенец (Стенио, 65), Игорь Невес (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузык, 88)

«Верес»: Кожухарь – Протасевич (Смиян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Яго, Клец (Кучеров, 68) – Луан (Лепский, 84), Степанюк (Годя, 68), Дахновский (Шарай, 68) – Гайдучик (Мрвальевич, 68)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Верес Ровно Украинская Премьер-лига Карпаты - Верес отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 6
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Андрій Милявський
Націкавіший момент матчу - незабитий гол Невеса з пенальті. Далі в статистиці нуль забитих в УПЛ. Сподіваюсь що віра тренерів у нього має серйозне підгрунтя і коли він таки святкуватиме забитий гол, то його прорве на серйозну серію дублів та хет-триків.
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+2
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Pavel_i_CO
Нормально так братній клуб підготував Верес до матчу з Динамо Київ))
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0
FCKarpatyLv
порно
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0
AK.228
👏👏
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-1
ILLUMINATOR
Карпаты on fire!
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-1
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