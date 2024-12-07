Конец серии Вереса. Ровенская команда разгромно уступила Карпатам

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Украинская Премьер-лига. 16 тур

«Карпаты» – «Верес» – 5:0

Голы: Чачуа, 3, 54, Пидлепенец , 19, Бруниньо, 66, Устименко, 90+2

Предупреждения: Бабогло, 31, Устименко, 90 +3 – Чго, 25

Удаление: Яго, 27 (второе предупреждение)

На 74 минуте Игорь Невес (Карпаты) не забил пенальти (вратарь)

«Карпаты»: Кемкин – Полегенько, Бабогло (Адамюк, 65), Педросо, Мирошниченко – Чачуа, Клименко, Бруниньо (Шах, 75) – Пидлепенец (Стенио, 65), Игорь Невес (Устименко, 88), Костенко (Очеретько, 24, Кузык, 88)

«Верес»: Кожухарь – Протасевич (Смиян, 78), Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Яго, Клец (Кучеров, 68) – Луан (Лепский, 84), Степанюк (Годя, 68), Дахновский (Шарай, 68) – Гайдучик (Мрвальевич, 68)

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Стадион: «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА