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  4. ВЕРНИДУБ: «Когда мы проигрывали 0:1, мы все равно ни в чем не уступали»
Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 20:54 |
226
0

ВЕРНИДУБ: «Когда мы проигрывали 0:1, мы все равно ни в чем не уступали»

Наставник «Кривбасса» прокомментировал матч с «Черноморцем»

07 декабря 2024, 20:54 |
226
0
ВЕРНИДУБ: «Когда мы проигрывали 0:1, мы все равно ни в чем не уступали»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

7 декабря состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между «Черноморцем» и «Кривбассом» (1:3). Главный тренер криворожского клуба Юрий Вернидуб прокомментировал победу в игре:

– Мы понимали, что в Одессе всегда тяжело играть. Тем более, они выступали дома, а мы на выезде. К тому же, мы понимали, что после игры «Черноморца» с «Александрией» Петряк и Бутко пропускают этот матч. Нам повезло где-то, что их не было на поле. Немножко не угадали с тем, что ожидали схему от соперника в четыре защитника, а они вышли в пять. И много времени ушло на то, чтобы докричаться до ребят, чтобы они правильно отреагировали на эту схему. Еще и пропустили мяч.

Но я доволен тем, что ребята после пропущенного мяча очень быстро оправились. Сделали все для того, чтобы выровнять шансы, а потом еще и забили второй мяч и мы ушли с комфортным результатом 2:1 в нашу пользу на перерыв. В перерыве уже сделали то, что нам нужно было сделать: подсказали, сделали одну замену. Не из-за того, что Шевченко выпадал, - я очень им доволен. Парню 18 лет, и третью подряд игру он играет в стартовом составе.

Я понимаю, что где-то придет то время, когда он уже немножко поднаестся, и надо будет дать ему время передохнуть, и выпустить лучше со скамейки запасных. После перерыва вышел опытный Бизимана, в чем мы также не просчитались. Вообще, те замены, которые мы сделали, пошли нам на пользу. Каждый из ребят, кто вышел на поле, прибавил. Забили еще один мяч, выиграли с комфортным счетом 3:1. Двигаемся дальше, осталась одна игра - в эту субботу против «Карпат». И идем в отпуск.

– Согласны с мнением Бабича, что «Кривбасс» переломил игру благодаря пенальти?

– Так не делайте этот пенальти, не сбивайте игрока. Так бывает: защитник не успел за Кузыком. Поэтому это нормально. Я думаю, по игре даже в первом тайме, когда мы проигрывали 0:1, мы все равно ни в чем не уступали. Если бы Микитишин раньше реализовал свои моменты, может мы бы еще раньше забили. Самое главное, что мы быстро отреагировали на то, что пропустили, сравняли счет и вышли вперед. Все классно. Значит, мы уже научились реагировать на пропущенные мячи.

– Оцените успехи Твердохлиба.

– За четыре последних поединка он забил шесть мячей. Сегодня снова отличился. Он в очень неплохой форме, я очень доволен им. Я говорил об этом после игры с «Полесьем»: Егор набирает обороты. Я радуюсь за этого молодого талантливого, физически очень неплохого парня.

– В ближайшее время кого из своих подопечных вы ожидаете увидеть в национальной команде?

– Трудный вопрос. Беспощадно я давал интервью и меня спросили о Кузыке. Я сказал, что этот паренек сыграл две игры за U-21 и очень неплохо в них выглядел. Хотя эти игры были товарищеские: с португальцами и итальянцами. Мне очень понравилось, как он сыграл. Я думаю, что это путь в национальную сборную, потому что те, кто очень хорошо себя зарекомендует за U-21, именно они и станут усилением нашей национальной сборной. Я очень рассчитываю на этого парня.

– Если бы предположить, что роль главного тренера сборной доверили бы со временем вам, я так понимаю, что Кузык был бы там непременно?

– Не знаю. Я не могу так сказать. Если бы он заслуживал. Кроме Кузыка там есть Миколенко - это «скала», можно так сказать. Там есть левые защитники, есть правые неплохие защитники, есть центральные. Думаю, что могли бы вызвать в сборную уже и Батагова. О нем пишут, и действительно, это очень талантливый футболист, который был в «Заре», а сейчас выступает в Турции. Поэтому, я думаю, что скоро мы его увидим в сборной. Я же не работаю в сборной и, честно говоря, скажу так, если бы было приглашение, не знаю, принял бы я его.

– Через неделю будет домашняя игра с «Карпатами». Есть ли какая-то дополнительная мотивация, потому что матч первого круга завершился вашим обидным выездным поражением?

– Любое поражение обидное. Для меня вообще нет разницы, или 1:0, или 2:1, или 3:2, или 3:0. Всегда хочется реванша. Самое главное, чтобы мы не накрутили себя на что-то лишнее. Надо выходить играть, ведь это такой же соперник, как и все. Тем более, мы играем дома, при поддержке наших фанатов. Поэтому будем готовиться, а там как оно будет, я не могу сейчас сказать.

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Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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