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Премьер-лига
Карпаты Львов
07.12.2024 18:00 – FT 5 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
07 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:51
3115
1

Карпаты – Верес – 5:0. Львы шансов не оставили. Видео голов и обзор матча

7 декабря было сыграно поединок 16-го тура УПЛ

07 декабря 2024, 20:20 | Обновлено 07 декабря 2024, 21:51
3115
1
Карпаты – Верес – 5:0. Львы шансов не оставили. Видео голов и обзор матча
ФК Карпаты

7 декабря состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» и «Вересом».

Поединок проходил на стадионе «Украина».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Первыми счет в матче открыли именно хозяева. На четвертой минуте отличился Амбросий Чачуа. Удвоил преимущество Евгений Подлепенец, точно пробивший головой.

После перерыва «Карпаты» продолжили доминировать над соперником. Уже на 54-й минуте Чачуа оформил дубль, а спустя некоторое время «Карпаты» забили четвертый, благодаря бразильцу Бруниньо. Финальным эпизодом стал гол Дениса Устименко, который воспользовался навесом с углового.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 7 декабря

«Карпаты» – «Верес» – 5:0

Гол: Чачуа, 4, 54, Подлепенец, 19, Бруниньо, 67, Устименко, 90+3

Удаление: Сикейра, 27

Відеообзор матча:

ГОЛ, 1:0. Чачуа, 4 мин.

ГОЛ, 2:0. Подлепенец, 19 мин.

ГОЛ, 3:0. Чачуа, 54 мин.

ГОЛ, 4:0. Бруниньо, 67 мин.

ГОЛ, 5:0. Устименко, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Денис Устименко (Карпаты Львов).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бруниньо (Карпаты Львов).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
27’
Яго Сикейра (Верес) получает красную карточку.
19’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Карпаты Львов).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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