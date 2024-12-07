Карпаты – Верес – 5:0. Львы шансов не оставили. Видео голов и обзор матча

7 декабря состоялся поединок 16-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» и «Вересом».

Поединок проходил на стадионе «Украина».

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Первыми счет в матче открыли именно хозяева. На четвертой минуте отличился Амбросий Чачуа. Удвоил преимущество Евгений Подлепенец, точно пробивший головой.

После перерыва «Карпаты» продолжили доминировать над соперником. Уже на 54-й минуте Чачуа оформил дубль, а спустя некоторое время «Карпаты» забили четвертый, благодаря бразильцу Бруниньо. Финальным эпизодом стал гол Дениса Устименко, который воспользовался навесом с углового.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 7 декабря

«Карпаты» – «Верес» – 5:0

Гол: Чачуа, 4, 54, Подлепенец, 19, Бруниньо, 67, Устименко, 90+3

Удаление: Сикейра, 27

Відеообзор матча:

ГОЛ, 1:0. Чачуа, 4 мин.

ГОЛ, 2:0. Подлепенец, 19 мин.

ГОЛ, 3:0. Чачуа, 54 мин.

ГОЛ, 4:0. Бруниньо, 67 мин.

ГОЛ, 5:0. Устименко, 90+3 мин.