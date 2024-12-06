Карпаты Львов

В субботу, 7 декабря, «Карпаты» в 16-м туре, которым начинается второй круг УПЛ, на стадионе «Украина» будут принимать «Верес». Это будет заключительная в году домашняя игра львовского клуба.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата в гостях уступили «Заре» со счетом 1:2, увеличив свою безничейную серию до шести игр: четыре победы и два поражения. После игры главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко отметил: «Счет действительно не соответствует игре. Мы в этом матче доминировали во многих фазах на игре с мячом и без него. Количество моментов, которое у нас есть, нужно превращать в качество»

Подопечные Владислава Лупашко на своем поле не теряют очков в УПЛ на протяжении трех игр. Домашняя же серия «Карпат» без пропущенных голов длится 380 минут. Капитан «Карпат» Денис Мирошниченко может забить 10-й гол в УПЛ. Владислав Лупашко у руля разных клубов проведет 20-й матч во всех турнирах: 16-й – в УПЛ и 4-й – в Кубке. Вратарь «зелено-белых» Александр Кемкин может провести 10-й «сухой» матч в УПЛ. Из-за перебора желтых карточек пропустит игру Пабло Альварес.

Верес

«Верес» в предыдущей игре в гостях победил ЛНЗ со счетом 2:1 и находится на 8-м месте. Главный тренер ровенского клуба Олег Шандрук так прокомментировал эту игру: «Приятно побеждать на выезде. Мы продолжили свою положительную беспроигрышную серию. Благодарен своей команде. Доволен тем, как ребята отработали на поле. Я вижу прогресс. Важно, чтобы мы и дальше так прогрессировали от игры к игре».

Ровенчане отстают от «Карпат» всего на два очка, что увеличивает напряжение субботнего поединка. Общий беспроигрышный сериал «Вересаа» продолжается в чемпионате 9 игр: три победы и шесть ничьих, а гостевой – 3 игры: победа и две ничьи. Это будет 30-й матч «красно-черных» при Олеге Шандруке в УПЛ. Дмитрий Клец, Владислав Шарай, Виталий Дахновский и Николай Гайдучик могут забить 10-е голы в чемпионате.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Верес» проведут свой второй матч в УПЛ. Дебютная игра этого западного дерби состоялась 3 августа этого года в Ровно и победителя не определила – ничья 0:0.

Фемида

Арбитром матча назначен Максим Козыряцкий (Запорожье), который проведет юбилейный, 70-й, матч в УПЛ. «Карпаты» при этом арбитре проведут первый матч в чемпионате, а «Верес» раньше провел 3 игры и еще не побеждал: ничья и два поражения.

Прогноз на противостояние

«Карпаты» в 3-х предыдущих домашних матчах текущего чемпионата очков не теряли и голов не пропускали. «Верес» при Олеге Шандруке в гостях чаще всего проигрывал: 5 раз в 12-ти матчах. Прогнозируем победу «Карпат» на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Полегенько, Жан Педросо, Стенио, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игор Невес.

«Верес»: Кожухар, Куция, Чечер, Гончаренко, Шевченко, Яго, Клец, Луан, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.