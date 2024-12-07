Карпаты Львов

В субботу, 7 декабря, состоится поединок 16 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовские «Карпаты» и ровенский «Верес». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Украина», начало – в 18:00.

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В прошлом туре «Карпаты» уступили «Зори» со счетом 1:2, но демонстрируют стабильность в домашних играх, не пропуская голов уже 380 минут. Тренер Владислав Лупашко отметил, что его команда доминировала в игре, но нуждается в лучшей реализации моментов.

«Верес» победил ЛНЗ со счетом 2:1 и продолжил свою беспроигрышную серию, которая уже насчитывает 9 матчей. В субботнем поединке обе команды будут соревноваться за важные очки, ведь «Верес» отстает от «Карпат» всего на два балла, что сулит напряженную борьбу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Верес» в украинской весрии сайта.