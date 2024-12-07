Александр КЕМКИН: «Поверил в победу Карпат лишь при счете 4:0»

В 16 туре чемпионата УПЛ футболисты «Карпат» сокрушили «Верес» – 5:0 и закрепились на шестом месте.

Вратарь «Карпат» Александр Кемкин для которого это уже был восьмой «сухой» матч в текущем сезоне в беседе с корреспондентом Sport.ua уточнил, какие из этих поединков были самыми тяжелыми, а в каких было мало работы:

– Как по мне, все были сложные, хотя наиболее памятный – с «Рухом». Все же, львовское дерби, ажиотаж был большой. Выделю также противостояние с «Кривбассом» во Львове. Сначала гости диктовали условия, но мне удалось парировать пенальти, а в конце первого тайма мы забили дважды. Поймав кураж после перерыва довели дело до разгрома.

– Все же, складывается впечатление, что именно «Верес» для тебя удобный соперник. В первом туре ты сохранил свои ворота на «замке», вот и сегодня не пропустил.

– Сегодняшний счет не должен вводить в заблуждение. «Верес» – квалифицированная команда и даже играя в меньшинстве создавала полумоменты. Кстати, я поверил, что победим только при счете – 4:0.

– Тогда, что помогло «Карпатам» сыграть так результативно?

– Быстрые голы, которые придали уверенности и сил. Во-вторых, мы качественно выходили из-под прессинга ривненчан, что позволяло сразу создавать угрозы у владений гостей. В-третьих, быстрее принимали правильные решения и, наконец, порадовали высокой реализацией и где-то обидно, что еще не забили пенальти.

– Можно сказать, что это была лучшая игра «Карпат» в текущем сезоне?

– Да. Важно, что полностью выполнили тренерскую установку, видимо, именно поэтому наши действия производили целостное впечатление.

– Впереди у «Карпат» поединок с «Кривбассом», где в последнее время феерит твой бывший одноклубник по «Минаю» Егор Твердохлеб.

– Я хорошо знаю возможности Твердохлеба. Поэтому противостояния с «Кривбассом» жду с нетерпением. Будет интересно.

Ранее мы сообщали, что 7 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Вересом». После игры главный тренер львовской команды Владислав Лупашко прокомментировал разгром.