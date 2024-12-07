ЛУПАШКО: «Если сегодня говорить о результате, то он лучший в сезоне»

7 декабря состоялся матч 16-го тура УПЛ между «Карпатами» и «Вересом» (5:0). После игры главный тренер львовской команды Владислва Лупашко прокомментировал разгром:

– В Ровно вы дебютировали в роли тренера «Карпат». Позади целый круг. Насколько сильно изменилась ваша команда за это время?

– Сказал игрокам, что первый матч с «Вересом» был очень тяжелый. Я даже не понимал, что будет происходить на футбольном поле и как мы будем играть. Потому что тогда все было очень быстро и сложно. Мы сильно ошибались. Столько ошибок и робкой игры, поэтому очень хорошо, что тот матч завершился вничью 0:0. После игры тогда я сказал, что линии защиты нашей команды сделали несколько качественных действий. Однако их было очень мало. Тогда мы сказали, что придем к тому, что этих действий будет гораздо больше, гораздо больше смелых открытий и игры на мяче. Это действительно изменилось. Я об этом сегодня игрокам говорил.

– Ваш визави Олег Шандрук сказал, что «Карпаты» существенно изменились. В каких компонентах изменились «Карпаты» по вашему мнению?

– Мы очень изменились. Если тезисно, то скажу, что как в игре с мячом, так и без него. Кардинальные изменения, сто процентов... Нас не нужно было оценивать по первому матчу с «Вересом». Поскольку мы на протяжении всего первого круга поэтапно менялись и становились сильнее.

– Сегодня лучшая игра «Карпат» в этом сезоне?

– Очень много критики было после «Ингульца», но эта игра была одна из лучших. Мы создали большое количество моментов. Два гола мы забили, но их не засчитали. После «Левого Берега» была феерия, но ничего не изменилось. Мы так же действовали, создавали и бежали. Но критика была невероятная, потому что опять же мы все ориентируемся на результат. Если сегодня говорить о результате, то он был лучшим. Если говорить о качестве игры, то я не уверен, что сегодняшняя игра была лучшая. Мы проиграли «Полесью», но очень классно выглядели. Это случайность, что мы после перерыва пропустили третий гол, а не забили второй. Матч против «Александрии» - первый тайм... Я не видел, чтобы кто-то там играл так смело. Мы видели, как играла «Александрия» последний матч и против них соперник боялся действовать. Мы играли смело и это случайность, что мы пропустили штрафной и два пенальти. Мы показывали очень качественный футбол. Мне трудно сказать, какой именно матч был лучшим. Но хочу сказать, что я никогда не буду отталкиваться от результата в оценке лучший или худший матч.

– Стадион скандировал «Игорь, Игорь»... Что сказал тренер Лупашко после незабитого пенальти?

– На примере Невеса болельщики показывают любовь к футболистам. За их преданность и насколько искренне они это делают. Стремятся бороться за герб клуба. Мы часто говорим, что у нас есть болельщики и мы должны за них играть. Ребята это слышат. Особенно здесь мы должны демонстрировать качественную игру для них. В чем это заключается? Когда ты забиваешь один гол, то ты должен бежать и забивать второй, и так далее. Все видят самопожертвование от Игора, все его пытаются жалеть, но не надо этого делать. Нужно повышать планку, не довольствоваться только качественной игрой. Надо делать то, что надо для нападающего - забивать голы и он это сделает. Я в этом уверен.