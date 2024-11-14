Украина U-19 потерпела неудачу, дебют Бауманна, Раньери возглавит Рому
Главные новости за 13 ноября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 ноября.
1A. Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану
Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде ЧЕ-2025
1B. Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины
Захар Бауманн впервые сыграл за сине-желтых
2A. Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой
Известный коуч Клаудио Раньери возвращается к работе
2B. ВИДЕО. У Волков будет новый вожак. Как известного коуча встречали фаны Ромы
Клаудио Раньери возвращается на тренерский мостик клуба из Рима
3A. Сборная Украины WU-17 начала отбор к Евро-2025 с разгрома Молдовы
Украинская команда отгрузила соперницам 5 безответных мячей
3B. Реал отгрузил 7 мячей в Лиге чемпионов, Вольфсбург ограничился 5 голами
Также победы в женской ЛЧ одержали французский Лион и английский Челси
4. Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?
Артем Довбик не тренировался с командой 12 ноября
5A. Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб
На украинца претендует лондонский Челси
5B. Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента
«Аль-Ахли» серьезно настроен забрать у «Реала» Тибо Куртуа
6. Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд входит в топ-5 голеадоров
7A. Что он делает на Итоговом? Заболевший Алькарас без проблем одолел Рублева
Карлос, который играет на антибиотиках, выиграл у «нейтрала» в двух сетах
7B. Зверев переиграл Рууда на Итоговом турнире АТР 2024
Александр в двух сетах справился с Каспером во 2-м туре группового этапа
8. Пляжный футбол. Женская сборная Украины разгромно проиграла команде Испании
Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в Саудовской Аравии
9. Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины по баскетболу
Максим Кличко имеет шанс дебютировать в составе команды
10A. И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира
Тот свой поступок 36-летний Макс Крузе помнит до сих пор. Как и его последствия
10B. Временный спад или настоящий кризис: что происходит с Манчестер Сити?
Разбираем тревожный старт чемпиона Англии
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский боксер Шеннон Бриггс назвал предполагаемую дату следующего боя
Алексей Сливченко рассказывает о ситуации, которая сложилась вокруг венесуэльского бомбардира