Украина U-19 потерпела неудачу, дебют Бауманна, Раньери возглавит Рому

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 13 ноября.

1A. Неприятная сенсация. Сборная Украины U-19 проиграла Казахстану

Украинцы стартовали с поражения в квалификационном раунде ЧЕ-2025

1B. Полузащитник Манчестер Юнайтед дебютировал за юношескую сборную Украины

Захар Бауманн впервые сыграл за сине-желтых

2A. Будет работать с Довбиком. 73-летний тренер договорился о контракте с Ромой

Известный коуч Клаудио Раньери возвращается к работе

2B. ВИДЕО. У Волков будет новый вожак. Как известного коуча встречали фаны Ромы

Клаудио Раньери возвращается на тренерский мостик клуба из Рима

3A. Сборная Украины WU-17 начала отбор к Евро-2025 с разгрома Молдовы

Украинская команда отгрузила соперницам 5 безответных мячей

3B. Реал отгрузил 7 мячей в Лиге чемпионов, Вольфсбург ограничился 5 голами

Также победы в женской ЛЧ одержали французский Лион и английский Челси

4. Звезда сборной Украины пропустил тренировку команды. Что будет дальше?

Артем Довбик не тренировался с командой 12 ноября

5A. Тренер является фанатом Ильи. Забарным интересуется европейский топ-клуб

На украинца претендует лондонский Челси

5B. Предложение, от которого нельзя отказаться. Лунин может лишиться конкурента

«Аль-Ахли» серьезно настроен забрать у «Реала» Тибо Куртуа

6. Золотая бутса. Невероятный Роберт возглавляет список, кто идет за ним?

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд входит в топ-5 голеадоров

7A. Что он делает на Итоговом? Заболевший Алькарас без проблем одолел Рублева

Карлос, который играет на антибиотиках, выиграл у «нейтрала» в двух сетах

7B. Зверев переиграл Рууда на Итоговом турнире АТР 2024

Александр в двух сетах справился с Каспером во 2-м туре группового этапа

8. Пляжный футбол. Женская сборная Украины разгромно проиграла команде Испании

Сине-желтая команда неудачно стартовала на турнире в Саудовской Аравии

9. Сын Виталия Кличко попал в расширенный состав сборной Украины по баскетболу

Максим Кличко имеет шанс дебютировать в составе команды

10A. И такое бывает. Как проститутка лишила форварда шансов стать чемпионом мира

Тот свой поступок 36-летний Макс Крузе помнит до сих пор. Как и его последствия

10B. Временный спад или настоящий кризис: что происходит с Манчестер Сити?

Разбираем тревожный старт чемпиона Англии