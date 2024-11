Реал может уволить Анчелотти. Все решится в ближайшее время

«Реал» может уволить главного тренера Карло Анчелотти, если игра «королевского клуба» не улучшится в следующих матчах, сообщает Relevo.

Доверие к итальянскому коучу пошатнулось после поражения 0:4 принципиальному сопернику – «Барселоне». 5 ноября «Реал» проиграл «Милану» со счетом 1:3 в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Под руководством итальянского наставника сливочные выиграли 132 матча, сыграли вничью 30 игр и потерпели поражение 26 раз.

Одним из главных кандидатов на замену Анчелотти является испанский коуч «Байера» Хаби Алонсо.

