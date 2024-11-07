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Испания
07 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:54
756
0

Реал может уволить Анчелотти. Все решится в ближайшее время

Наставник сливочных находится на грани увольнения

07 ноября 2024, 00:03 | Обновлено 07 ноября 2024, 00:54
756
0
Реал может уволить Анчелотти. Все решится в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

«Реал» может уволить главного тренера Карло Анчелотти, если игра «королевского клуба» не улучшится в следующих матчах, сообщает Relevo.

Доверие к итальянскому коучу пошатнулось после поражения 0:4 принципиальному сопернику – «Барселоне». 5 ноября «Реал» проиграл «Милану» со счетом 1:3 в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.

Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Под руководством итальянского наставника сливочные выиграли 132 матча, сыграли вничью 30 игр и потерпели поражение 26 раз.

Одним из главных кандидатов на замену Анчелотти является испанский коуч «Байера» Хаби Алонсо.

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Іван Распутін Источник: Relevo
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