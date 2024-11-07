Реал может уволить Анчелотти. Все решится в ближайшее время
Наставник сливочных находится на грани увольнения
«Реал» может уволить главного тренера Карло Анчелотти, если игра «королевского клуба» не улучшится в следующих матчах, сообщает Relevo.
Доверие к итальянскому коучу пошатнулось после поражения 0:4 принципиальному сопернику – «Барселоне». 5 ноября «Реал» проиграл «Милану» со счетом 1:3 в рамках 4-го тура Лиги чемпионов.
Анчелотти возглавляет «Реал» с лета 2021 года. Под руководством итальянского наставника сливочные выиграли 132 матча, сыграли вничью 30 игр и потерпели поражение 26 раз.
Одним из главных кандидатов на замену Анчелотти является испанский коуч «Байера» Хаби Алонсо.
🚨 Real Madrid are not ruling out the possibility of sacking Carlo Ancelotti if there’s no improvement in the form in the coming weeks.— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) November 6, 2024
(Source: @relevo) pic.twitter.com/IxqpxWRlo0
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