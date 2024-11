Лукас ВАСКЕС: «Мы должны улучшить как защиту, так и атаку»

5 ноября состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов между «Реалом» и «Миланом» (1:3). Фулбек королевского клуба Лукас Васкес рассказал о том, что необходимо улучшить сливочным:

«Мы должны улучшить как защиту, так и атаку. Это коллективное дело. Вот на чем мы должны сосредоточиться. Мы пройдем через это вместе и продолжим работать. Это долгий путь, но мы должны сделать это для наших фанатов».

Лукас Васкес провел на поле весь матч и получил желтую карточку. Испанец не отличился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Васкес провел за «Реал» во всех турнирах 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

🗣️ Lucas Vazquez: “We have to improve both in defending and attacking. It’s a collective thing. That is where we have to focus. We will get through this together and continue to work. It’s a long road but we owe it to our fans.” pic.twitter.com/6uM0GWbvMs