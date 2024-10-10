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10 октября 2024, 04:39 |
74
0

Поражение в пляжном, фиаско Днепра, победа U-17, как выглядит форма сборной

Главные новости за 9 октября на Sport.ua

10 октября 2024, 04:39 |
74
0
Поражение в пляжном, фиаско Днепра, победа U-17, как выглядит форма сборной
УАФ

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 9 октября.

1A. ФОТО. УАФ презентовала новую форму сборных Украины от adidas
Первый матч в новой экипировке «сине-желтые» должны провести 11 октября

1B. ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Футболка обойдется в 4000 гривен

2A. Плечо все решило. Цуренко на отказе выбыла из супертурнира в Ухане
Леся не доиграла встречу с Магдой Линетт

2B. Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Марте не пришлось играть против Аманды Анисимовой

2C. ФОТО. Ястремская досрочно завершила сезон. Известны причины
Даяна попрощалась до новой кампании

3A. Украина проиграла Франции в овертайме и выбыла из квалификации ЧМ-2025
Отбор к чемпионату мира по пляжному футболу проходит в испанском Кадисе

3B. Литва бойкотировала беларусь. В отборе к ЧМ определен состав групп раунда 2
Соревнования продолжается без сборной Украины, которая проиграла Франции

4. Суперкамбек! Украина отыграла два мяча и победила Косово в отборе на ЧЕ U17
Сине-желтая сборная после неудачного дебюта матча забила соперникам 4 мяча

5. Неудачный старт евросезона. Днепр в Польше разгромно уступил в Кубке Европы
Украинская команда разгромно проиграла «Анвилу»

6A. «Это была Божья помощь». 25 лет – голу Шевченко в ворота россии
Сергей Мизин вспомнил легендарный матч в москве

6B. Экс-игрок сборной Украины: «В Лужниках физиономия путина была очень кислой»
Владимир Микитин вспомнил события игры и безумный гол в москве 25 лет назад

7. ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
Прошел поединок Медиалиги

8A. Известно, когда в Реале ждут возвращения Лунина и Куртуа
Оба имеют шансы восстановиться к игре с Сельтой

8B. ФОТО. Капитан сборной Украины успешно перенес операцию после жуткой травмы
Петру Шотурме предстоит еще одно хирургическое вмешательство

9. Дженоа отказался от украинца. Он должен был заменить Малиновского
Альберто Джилардино не захотел подписывать Коваленко

10A. 10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
Лидер этого рейтинга продолжает наращивать отрыв от преследователей…

10B. Новички главного клубного турнира: самые дорогие дебютанты Лиги чемпионов
Блогер Sport.ua Сергей Завалко рассказывает об известных дебютантах ЛЧ

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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