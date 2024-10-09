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Пляжный футбол
09 октября 2024, 12:45 | Обновлено 09 октября 2024, 13:23
1198
2

Украина проиграла Франции в овертайме и выбыла из квалификации ЧМ-2025

Отбор к чемпионату мира по пляжному футболу проходит в испанском Кадисе

09 октября 2024, 12:45 | Обновлено 09 октября 2024, 13:23
1198
2
Украина проиграла Франции в овертайме и выбыла из квалификации ЧМ-2025
УАФ

9 октября сборная Украины по пляжному футболу проиграла команде Франции (4:5 OT) поединок 1/8 финала в европейской квалификации ЧМ-2025, которая проходит в испанском Кадисе.

После побед в группе F над Норвегией (8:2, 6:2) и поражения от Польши (1:8) сборная Украины по пляжному футболу вышла со второго места в 1/8 финала отбора и встречалась с Францией, занимающей 28-е место место в мировом рейтинге BSWW.

Половину первого периода украинцы искали дорогу к воротам французов. Сначала отличился Тимофей Листопад. После фола на нем арбитр назначил пенальти, и сам пострадавший реализовал его мощным ударом в девятку (1:0). Через минуту Игорь Левченко воспользовался ошибкой голкипера соперника и удвоил преимущество сине-желтых (2:0). Однако французы не сникли и в конце периода сократили отставание усилиями Варрела (2:1).

Начало второй 12-минутки осталось за украинской командой, и Андрей Пашко забил еще один мяч в ворота соперника (3:1). Однако трехцветные снова свели преимущество украинцев к минимуму после удара Госселина по стандарту (3:2).

В третьем периоде сборная Франции сравняла счет после точного удара Брю (3:3). На 32-й минуте Андрей Пашко решился на дальний удар и снова вывел украинцев вперед (4:3). Но французы отыгрались еще раз с помощью пенальти (4:4), и матч перешел в овертайм.

В дополнительное время сине-желтые снова пропустили со стандарта. Зафиксировано поражение сборной Украины (4:5). Команда Николая Костенко не сумела пробиться во второй групповой раунд отбора на ЧМ-2025 и завершила выступление в европейской квалификации.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. 1/8 финала. Кадис (Испания), 9 октября

Франция – Украина – 5:4 OT

Голы: Варрел, 11, Госселин, 21, Брю, 28, Мезон, 32 (пен), Баскуаз, 37 – Листопад, 6 (пен), И. Левченко, 7, Пашко, 16, 32.

Франция: Салазар, Нельсон, Гуэрин, Родригес, Салим, Артюфель, Констан, Варрел, Брю, Вернье, Файос, Мезон, Баскуаз, Госселин.

Украина: Неруш, Пославский, Пазенко, Глуцкий, М. Левченко, А. Борсук, Листопад, И. Левченко, Зборовский, Пашко, Сиренко, Росс.

Предупреждения: Варрел, 4, Брю, 6, Баскуаз, 21, Вернье, 35 – Листопад, 5, И. Левченко, 13, Зборовский, 35.

Пары 1/8 финала, 9 октября

  • 10:00. Дания – Молдова – 4:3
  • 11:15. Франция – Украина – 5:4 OT
  • 12:30. Швейцария – Эстония
  • 13:45. Польша – Германия
  • 15:15. Италия – Англия
  • 16:30. Беларусь – Литва
  • 17:45. Португалия – Азербайджан
  • 19:00. Испания – Бельгия

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Андрій Заліщук
Франція типу помстилася нам за футзал
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Dfkbvj
Позорища!!!
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