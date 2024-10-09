Новички главного клубного турнира: самые дорогие дебютанты Лиги чемпионов

Состоялось уже два тура обновленной Лиги чемпионов. Обсуждать новый формат пока рано, поскольку команды сыграли только по два матча. При этом можно обратить внимание на другой аспект – на игроков, которые впервые в своей карьере выступают в ЛЧ. В этой группе есть несколько именитых футболистов.

Далее рассмотрим самых дорогих дебютантов Лиги чемпионов, с трансферной стоимостью не менее 50 млн евро.

САВИО, Манчестер Сити

Трансферная стоимость: 50 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Cавио

Савио заслужил свое место в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне он был одним из ключевых игроков «Жироны», которой помог достичь исторического выхода в главный клубный турнир Европы. Минувшим летом 20-летний вингер перешел в «Манчестер Сити». Бразилец принял участие в двух матчах «горожан» в рамках ЛЧ. Он провел на поле 45 минут в игре против «Интера» и провел весь поединок против «Слована». Савио пока не отличался результативными действиями в Лиге чемпионов, но у него все впереди.

Майкл ОЛИСЕ, Бавария

Трансферная стоимость: 55 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Олисе

Олисе давно обращал на себя внимание, выступая в составе «Кристал Пэлас». Минувшим летом француз получил шанс на повышение. В его подписании были заинтересованы многие клубы, но он выбрал «Баварию». Футболист пользуется доверием у главного тренера Венсана Компани, и довольно быстро прижился в мюнхенском клубе. Ранее 22-летний вингер никогда не играл в Лиге чемпионов, выступая за «Рединг» и «Кристал Пэлас». В «Баварии» у него появилась возможность сыграть в ЛЧ, и он сразу отметился дублем в матче против загребского «Динамо». Дальше все будут ждать новых подвигов от молодого таланта.

ЭНДРИК, Реал

Трансферная стоимость: 60 млн євро

Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Мадридский «Реал» согласовал с «Палмейрасом» трансфера Эндрика еще два года назад, когда ему было 16 лет. Достигнув совершеннолетия, он отправился в столицу Испании, согласно договоренности между сторонами. Несмотря на юный возраст, бразилец приехал в «королевский клуб» с хорошим опытом – 82 матча за основную команду «Палмейраса», 21 гол и 4 результативные передачи. Молодому форварду пророчили тяжелое будущее из-за перехода Килиана Мбаппе к «сливочным», но он получает свои минуты, в том числе и в Лиге чемпионов. До перехода в «Реал» Эндрик сыграл 10 матчей в Кубке Либертадорес, что тоже является хорошим опытом, и уже забил свой первый гол в ЛЧ, поразив ворота «Штутгарта».

Олли УОТКИНС, Астон Вилла

Трансферная стоимость: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Олли Уоткинс

Уоткинс хорошо известен в Англии, поскольку прошел весь путь с низов до Премьер-лиги. Широкой общественности он стал известен после прихода Унаи Эмери в «Астон Виллу». Олли и раньше много забивал, но делать это в Чемпионшипе и АПЛ – разные вещи. В 28 лет Уоткинс считается опытным нападающим, но до начала текущего сезона он ни разу не играл в Лиге чемпионов. В минувшей кампании форвард «Астон Виллы» сыграл 12 матчей в Лиге конференций, включая квалификацию, и забил 8 голов. В текущем сезоне он дебютировал в ЛЧ и отличился результативной передачей в поединке против «Янг Бойз». Теперь дело за голами.

Виктор ДЬЕКЕРЕШ, Спортинг

Трансферная стоимость: 65 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Дьекереш уже несколько лет поражает футбольную общественность высокой результативностью, но не переходит в топ-клуб. «Спортинг» – неплохой вариант, но забивной форвард заслуживает повышения. В прошлом сезоне 26-летний нападающий выдал сумасшедшие цифры, записав на свой счет 29 голов и 10 результативных передач в 33-х матчах чемпионата Португалии. До того он забивал 17 голов и 21 мяч за сезон в «Ковентри». В минувшей кампании швед выступил в Лиге Европы, где сыграл 9 матчей и забил 5 мячей. В текущем сезоне Виктор дебютировал в Лиге чемпионов и уже забил первый гол – в игре против «Лилля». Такой игрок должен был появиться в ЛЧ раньше.

Дуглас ЛУИС, Ювентус

Трансферная стоимость: 70 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Дуглас Луис

Луис, как и Уоткинс, стал серьезно прогрессировать под руководством Эмери в «Астон Вилле». В прошлом сезоне Дуглас забил 10 голов и отдал 10 результативных передач во всех турнирах. Годом ранее он записал на свой счет 7 голов и 6 ассистов. Это очень хорошие показатели для центрального полузащитника, который иногда играет и на позиции опорника. Тем не менее «львы» решили расстаться с игроком, который сейчас выступает в составе «Ювентуса». В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 8 матчей без результативных действий, зато дебютировал в Лиге чемпионов. До того бразилец выступал только Лиге конференций, где не забивал, но отдал 4 ассиста.

Алексис МАКАЛИСТЕР, Ливерпуль

Трансферная стоимость: 75 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Макаллистер – чемпион мира, представитель топ-клуба и достаточно опытный игрок в свои 25 лет. Однако до начала текущего сезона он ни разу не играл в Лиге чемпионов. Летом 2023 года аргентинец перешел в «Ливерпуль» из «Брайтона», но «красные» в минувшей кампании выступали в Лиге Европы. В текущем сезоне Алексис дождался дебюта в ЛЧ и уже забил свой первый гол в матче против «Болоньи», укрепив преимущество мерсисайдцев. «Ливерпуль» хорошо выглядит под руководством нового тренера, и Макаллистер является важным игроком в этой команде.

Флориан ВИРЦ, Байер

Трансферная стоимость: 130 млн евро

Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Вирц хорошо пошумел в прошлом сезоне, как, впрочем, и весь «Байер». «Фармацевты» не только заняли место «Баварии» на троне, пройдя весь сезон в Бундеслиге без поражений, но и дошли до финала Лиги Европы. Молодой немец сыграл важную роль в успехах своей команды. В минувшей кампании 21-летний хавбек забил 18 голов и отдал 20 результативных передач во всех турнирах. Флориан заслуженно вышел в Лигу чемпионов, которая стала первой в его карьере. Вирц уже отметился и в новом для себя турнире, оформив дубль в матче против «Фейеноорда». У этого парня еще все впереди, в том числе и в ЛЧ.