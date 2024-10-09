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Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 22:15 |
1171
2

Экс-игрок сборной Украины: «В Лужниках физиономия путина была очень кислой»

Владимир Никитин вспомнил события игры и безумный гол в москве 25 лет назад

09 октября 2024, 22:15 |
1171
2
Экс-игрок сборной Украины: «В Лужниках физиономия путина была очень кислой»
Владимир Никитин в матче против россии

25 лет назад национальная сборная Украины по футболу в последнем туре квалификации чемпионата Европы сыграла в москве вничью – 1:1 с россиянами и продолжила борьбу за путевку, а хозяева сошли с дистанции.

Защитник Владимир Mикитин в том поединке вышел на замену в конце первого тайма и эксклюзивно для Sport.ua вспомнил о самых интересных моментах того противостояния и легендарном голе Шевченко:

«Складывалось впечатление, что речь шла о финале самого престижного турнира – таким был ажиотаж. Этот отборочный цикл удачно складывался для украинской сборной, мы постоянно находились в главной группе и были убеждены, что в москве, по крайней мере, не проиграем. Было тяжело, особенно во втором тайме, однако удалось добиться нужного результата. Помнится, когда после матча меня спрашивали почему хозяевам, которые тогда были на ходу, не удалось склонить чашу весов на свою сторону, я отвечал: «У Украины был Андрей Шевченко».

О том его голе в «Лужниках» можно писать книги, потому что это был высший пилотаж. Поверьте, это был не счастливый случай, а мастер-класс от нашего лидера атак, ведь мяч с подкруткой летел в сторону вратаря по загадочной траектории. Это и застучало врасплох кипера россиян.

Когда мы после финального свистка пришли в раздевалку, то в каждом кресле лежали именные часы с надписью: «От мэра москвы». А вскоре в раздевалку вошел владимир путин, бывший Премьер-министр россии. Запомнилось, что он был маленького роста. Поздравил нас с победой, но физиономия у него была очень кислая.

К сожалению, тогда пробиться в финальную часть Евро нам не удалось. В стыковых матчах со словенцами подвела банальная недооценка соперника».

Ранее экс-защитник сборной Украины Сергей Мизин эксклюзивно для Sport.ua также припомнил легендарный гол Шевченко в ворота россии.

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Владимир Никитин Андрей Шевченко сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Александр Филимонов Евро-2000 в этот день Россия - Украина инсайд владимир путин (х..ло)
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Remark
У нього і зараз е пало не особливо веселе!
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