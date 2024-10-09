ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
Прошел поединок Медиалиги
9 октября состоялся матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги между «Арматом» и IGNIS.
В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский. Отметим, что экс-форвад «Динамо» на поле так и не появился, но получил красную карточку за несогласия с решением арбитра в одном из эпизодов поединка.
Героем встречи стал Селезнев, которым забил мяч со штрафного практически с центра поля. Встреча завершилась победой «Армата» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги.
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