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09 октября 2024, 14:06 | Обновлено 09 октября 2024, 14:31
1285
5

ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского

Прошел поединок Медиалиги

09 октября 2024, 14:06 | Обновлено 09 октября 2024, 14:31
1285
5
ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского
ФК Минай. Евгений Селезнев

9 октября состоялся матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги между «Арматом» и IGNIS.

В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский. Отметим, что экс-форвад «Динамо» на поле так и не появился, но получил красную карточку за несогласия с решением арбитра в одном из эпизодов поединка.

Героем встречи стал Селезнев, которым забил мяч со штрафного практически с центра поля. Встреча завершилась победой «Армата» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги.

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IGNIS Артем Милевский Евгений Селезнев медиафутбол
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 5
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Remark
Неймовірний))) Ржу!
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0
MIRRA
А цей гол доплюсують для рекорду УПЛ ?
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0
icebeer
Вратарь от бога
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0
potemkin78
ждём большого интервью от героя
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0
SHN
А что за гном в воротах?
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0
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