ВИДЕО. Невероятный гол Селезнева принес победу в игре с командой Милевского

9 октября состоялся матч 4-го тура Украинской футбольной медиалиги между «Арматом» и IGNIS.

В составе обеих команд играют знаменитые нападающие украинского футбола: Евгений Селезнев и Артем Милевский. Отметим, что экс-форвад «Динамо» на поле так и не появился, но получил красную карточку за несогласия с решением арбитра в одном из эпизодов поединка.

Героем встречи стал Селезнев, которым забил мяч со штрафного практически с центра поля. Встреча завершилась победой «Армата» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги.