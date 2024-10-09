Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги
Стороны начали переговоры
Бывший нападающий «Шахтера», «Днепра», «Миная» и сборной Украины Евгений Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги ЮКСА.
Селезнев обсуждал с президентом клуба Сергеем Лесником возможные варианты сотрудничества. Среди свободных вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, – должность спортивного директора.
В последнее время Селезнев работал в структуре «Днепра-1», но прошлым летом клуб прекратил существование.
Недавно 39-летний форвард стал игроком медиафутбольного клуба «Армат» из Днепра.
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