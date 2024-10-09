Бывший нападающий «Шахтера», «Днепра», «Миная» и сборной Украины Евгений Селезнев может получить должность в клубе Первой лиги ЮКСА.

Селезнев обсуждал с президентом клуба Сергеем Лесником возможные варианты сотрудничества. Среди свободных вакансий в ФК ЮКСА, по неофициальной информации, – должность спортивного директора.

В последнее время Селезнев работал в структуре «Днепра-1», но прошлым летом клуб прекратил существование.

Недавно 39-летний форвард стал игроком медиафутбольного клуба «Армат» из Днепра.