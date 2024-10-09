Литва бойкотировала беларусь. В отборе к ЧМ определен состав групп раунда 2

В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.

Сборная Литвы получила техпоражение, поскольку бойкотировала матч против сборной беларуси из-за поддержки этой страной военной агрессии рф в Украине.

8 победителей 1/8 финала образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Группа A: Италия, Швейцария, беларусь, Дания. Группа B: Испания, Польша, Португалия, Франция.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

1/8 финала, 9 октября

10:00. Дания – Молдова – 4:3

– Молдова – 4:3 11:15. Франция – Украина – 5:4 OT

– Украина – 5:4 OT 12:30. Швейцария – Эстония – 6:3

– Эстония – 6:3 13:45. Польша – Германия – 3:1

– Германия – 3:1 15:15. Италия – Англия – 9:2

– Англия – 9:2 16:30. беларусь – Литва – +:- (техпоражение)

– Литва – +:- (техпоражение) 17:45. Португалия – Азербайджан – 13:5

– Азербайджан – 13:5 19:00. Испания – Бельгия – 13:2

Второй раунд