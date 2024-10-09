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Пляжный футбол
09 октября 2024, 23:59 | Обновлено 10 октября 2024, 00:22
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0

Литва бойкотировала беларусь. В отборе к ЧМ определен состав групп раунда 2

Соревнования продолжается без сборной Украины, которая проиграла Франции

09 октября 2024, 23:59 | Обновлено 10 октября 2024, 00:22
65
0
Литва бойкотировала беларусь. В отборе к ЧМ определен состав групп раунда 2
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В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.

В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ранее сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.

Сборная Литвы получила техпоражение, поскольку бойкотировала матч против сборной беларуси из-за поддержки этой страной военной агрессии рф в Украине.

8 победителей 1/8 финала образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.

Группа A: Италия, Швейцария, беларусь, Дания. Группа B: Испания, Польша, Португалия, Франция.

Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025

Европейская квалификация. Кадис (Испания)

1/8 финала, 9 октября

  • 10:00. Дания – Молдова – 4:3
  • 11:15. Франция – Украина – 5:4 OT
  • 12:30. Швейцария – Эстония – 6:3
  • 13:45. Польша – Германия – 3:1
  • 15:15. Италия – Англия – 9:2
  • 16:30. беларусь – Литва – +:- (техпоражение)
  • 17:45. Португалия – Азербайджан – 13:5
  • 19:00. Испания – Бельгия – 13:2

Второй раунд

  • Группа A: Италия, Швейцария, беларусь, Дания
  • Группа B: Испания, Польша, Португалия, Франция

По теме:
Украина проиграла Франции в овертайме и выбыла из квалификации ЧМ-2025
Франция – Украина. Пляжный футбол, квалификация ЧМ. Смотреть онлайн LIVE
Стал известен соперник Украины в 1/8 финала отбора к ЧМ по пляжному футболу
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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