Литва бойкотировала беларусь. В отборе к ЧМ определен состав групп раунда 2
Соревнования продолжается без сборной Украины, которая проиграла Франции
В испанском Кадисе продолжается европейская квалификация ЧМ-2025 по пляжному футболу.
В поединке 1/8 финала сборная Украины 9 октября проиграла команде Франции в овертайме (4:5 OT) и выбыла из соревнований.
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Ранее сборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко заняла второе место в группе F, пропустив вперед Польшу.
Сборная Литвы получила техпоражение, поскольку бойкотировала матч против сборной беларуси из-за поддержки этой страной военной агрессии рф в Украине.
8 победителей 1/8 финала образовали две группы, в каждой из которых будут разыграны по 2 путевки на ЧМ-2025.
Группа A: Италия, Швейцария, беларусь, Дания. Группа B: Испания, Польша, Португалия, Франция.
Пляжный футбол. Отбор к ЧМ-2025
Европейская квалификация. Кадис (Испания)
1/8 финала, 9 октября
- 10:00. Дания – Молдова – 4:3
- 11:15. Франция – Украина – 5:4 OT
- 12:30. Швейцария – Эстония – 6:3
- 13:45. Польша – Германия – 3:1
- 15:15. Италия – Англия – 9:2
- 16:30. беларусь – Литва – +:- (техпоражение)
- 17:45. Португалия – Азербайджан – 13:5
- 19:00. Испания – Бельгия – 13:2
Второй раунд
- Группа A: Италия, Швейцария, беларусь, Дания
- Группа B: Испания, Польша, Португалия, Франция
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