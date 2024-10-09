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Испания
09 октября 2024, 20:29 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
1425
0

Известно, когда в Реале ждут возвращения Лунина и Куртуа

Оба имеют шансы восстановиться к игре с Сельтой

09 октября 2024, 20:29 | Обновлено 09 октября 2024, 21:02
1425
0
Известно, когда в Реале ждут возвращения Лунина и Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine

Во время паузы на матчи сборных наставник «Реала» Карло Анчелотти работает с минимальным количеством игроков, однако надеется, что список скоро увеличится.

Сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин, как и защитник Эдер Милитао и форвард Винисиус Жуниор, работают с физиотерапевтами, а в клубе ждут, что все трое будут готовы играть 19 октября против «Сельты».

Отдельно от общей группы работают Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе, но их возвращения к полноценной работе ждут на следующей неделе.

26 октября мадридцев ждет матч с «Барселоной».

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Реал Мадрид Тибо Куртуа Андрей Лунин Ла Лига Эдер Милитао Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Иван Зинченко Источник: AS
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