Известно, когда в Реале ждут возвращения Лунина и Куртуа

Во время паузы на матчи сборных наставник «Реала» Карло Анчелотти работает с минимальным количеством игроков, однако надеется, что список скоро увеличится.

Сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин, как и защитник Эдер Милитао и форвард Винисиус Жуниор, работают с физиотерапевтами, а в клубе ждут, что все трое будут готовы играть 19 октября против «Сельты».

Отдельно от общей группы работают Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе, но их возвращения к полноценной работе ждут на следующей неделе.

26 октября мадридцев ждет матч с «Барселоной».