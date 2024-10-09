Известно, когда в Реале ждут возвращения Лунина и Куртуа
Оба имеют шансы восстановиться к игре с Сельтой
Во время паузы на матчи сборных наставник «Реала» Карло Анчелотти работает с минимальным количеством игроков, однако надеется, что список скоро увеличится.
Сообщается, что украинский вратарь Андрей Лунин, как и защитник Эдер Милитао и форвард Винисиус Жуниор, работают с физиотерапевтами, а в клубе ждут, что все трое будут готовы играть 19 октября против «Сельты».
Отдельно от общей группы работают Тибо Куртуа и Килиан Мбаппе, но их возвращения к полноценной работе ждут на следующей неделе.
26 октября мадридцев ждет матч с «Барселоной».
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