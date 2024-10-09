ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины

УАФ и компания adidas презентовали новую форму сборной Украины после начала сотрудничества с техническим спонсором. Договор подписан на 6 лет.

Форму уже можно приобрести в магазинах компании. Футболка стоит 3999 гривен, шорты обойдутся в 1599 гривен, а гетры – в 799 гривен.

Подчеркивается, что это не эксклюзивная форма, а стандартный шаблон в цветах украинского флага, однако ожидается, что в 2025 году у сборных команд Украины появится форма, которая разработана специально для них.