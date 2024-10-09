Сборная УКРАИНЫ09 октября 2024, 16:50 | Обновлено 09 октября 2024, 16:51
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ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
Футболка обойдется в 4000 гривен
09 октября 2024, 16:50 | Обновлено 09 октября 2024, 16:51
1928
9
УАФ и компания adidas презентовали новую форму сборной Украины после начала сотрудничества с техническим спонсором. Договор подписан на 6 лет.
Форму уже можно приобрести в магазинах компании. Футболка стоит 3999 гривен, шорты обойдутся в 1599 гривен, а гетры – в 799 гривен.
Подчеркивается, что это не эксклюзивная форма, а стандартный шаблон в цветах украинского флага, однако ожидается, что в 2025 году у сборных команд Украины появится форма, которая разработана специально для них.
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Новий технічний спонсор, який довго торгує контракт, розпочинає співпрацю з шаблонної форми. А оригінальний дизайн чекати ще рік.
Не вкладається у голові, як можуть підписувати такий контракт...
Цікаво, як рахувалось ціноутворення?😂