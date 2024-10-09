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Сборная УКРАИНЫ
09 октября 2024, 16:50 | Обновлено 09 октября 2024, 16:51
1928
9

ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины

Футболка обойдется в 4000 гривен

09 октября 2024, 16:50 | Обновлено 09 октября 2024, 16:51
1928
9
ФОТО. Стало известно, сколько стоит новая форма сборной Украины
УАФ

УАФ и компания adidas презентовали новую форму сборной Украины после начала сотрудничества с техническим спонсором. Договор подписан на 6 лет.

Форму уже можно приобрести в магазинах компании. Футболка стоит 3999 гривен, шорты обойдутся в 1599 гривен, а гетры – в 799 гривен.

Подчеркивается, что это не эксклюзивная форма, а стандартный шаблон в цветах украинского флага, однако ожидается, что в 2025 году у сборных команд Украины появится форма, которая разработана специально для них.

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сборная Украины по футболу Adidas форма сборной Украины Лига наций Украинская ассоциация футбола
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Stanislav Obukhivsky
Якась така дичина.
Новий технічний спонсор, який довго торгує контракт, розпочинає співпрацю з шаблонної форми. А оригінальний дизайн чекати ще рік.
Не вкладається у голові, як можуть підписувати такий контракт...
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+2
Pavel_i_CO
Незрозуміло, чому всі так здивувались? Зайдіть в фірмовий магазин Адідас, та подивіться,скільки футбольне екіпірування коштує. NewBalance на 1К грн дешевше. Нова футболка Динамо Київ 2999грн. Puma та Nike на рівні з Адіком по цінах + -
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0
Boodya
Це ще й стандартний шаблон.
Цікаво, як рахувалось ціноутворення?😂
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0
didora
Нахер вам той контракт. Футболка - 4000. А чого не 10 000. Хто більше?????
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0
apepa
Если мы проиграем в ней сборной Грузии, то эта форма не будет стоить и ломаного дайма!
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-1
Александр Шевченко
Здобули. Пойду дастану свою футболку от Евро 2012, лучше ее никогда не было. И стоила она оригинальная 800 грн всего. Слава Украине, йопты. Удачи грузинам, как я раньше и говорил, страна которая потеряла 25 процентов территории сейчас живет в мире и в сто раз лучше чем мы
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-3
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