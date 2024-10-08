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  4. В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро
Англия
08 октября 2024, 23:30 |
192
0

В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро

Признание получил Коул Палмер

08 октября 2024, 23:30 |
192
0
В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Футбольная ассоциация Англии определила лучшего футболиста прошлого сезона – 2023/24.

Признание получил хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер.

Палмер провел в прошлом сезоне 48 матчей, забил 27 голов и отдал 15 ассистов. В этом сезоне в активе одноклубника Михаила Мудрика девять матчей, шесть голов и пять ассистов. Палмер также сыграл за сборную Англии на Евро-2024 и забил в финале против Испании (1:2).

Отметим, что награду лучшего игрока сезона 2023/24 от Ассоциации профессиональных футболистов получил Фил Фоден из «Манчестер Сити».

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Коул Палмер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси лучший игрок сборная Англии по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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