В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро

Футбольная ассоциация Англии определила лучшего футболиста прошлого сезона – 2023/24.

Признание получил хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер.

Палмер провел в прошлом сезоне 48 матчей, забил 27 голов и отдал 15 ассистов. В этом сезоне в активе одноклубника Михаила Мудрика девять матчей, шесть голов и пять ассистов. Палмер также сыграл за сборную Англии на Евро-2024 и забил в финале против Испании (1:2).

Отметим, что награду лучшего игрока сезона 2023/24 от Ассоциации профессиональных футболистов получил Фил Фоден из «Манчестер Сити».

🏅🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England men's Player of the Year Award for 2023-24: Cole Palmer. pic.twitter.com/iKbRFvhLOv