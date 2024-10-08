В Англии назвали лучшего игрока сезона 2023/24. Забил в финале Евро
Признание получил Коул Палмер
Футбольная ассоциация Англии определила лучшего футболиста прошлого сезона – 2023/24.
Признание получил хавбек лондонского «Челси» Коул Палмер.
Палмер провел в прошлом сезоне 48 матчей, забил 27 голов и отдал 15 ассистов. В этом сезоне в активе одноклубника Михаила Мудрика девять матчей, шесть голов и пять ассистов. Палмер также сыграл за сборную Англии на Евро-2024 и забил в финале против Испании (1:2).
Отметим, что награду лучшего игрока сезона 2023/24 от Ассоциации профессиональных футболистов получил Фил Фоден из «Манчестер Сити».
🏅🏴 England men's Player of the Year Award for 2023-24: Cole Palmer. pic.twitter.com/iKbRFvhLOv— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 8, 2024
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