Обновленная банда Реброва, фиаско Ястремской, что у Ярмоленко и Лунина?
Главные новости за 7 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 октября.
1А. ФОТО. Сборная Украины собралась в Польше для подготовки к матчам Лиги наций
Команда Сергея Реброва проведет два домашних матча Лиги наций 2024/25
1B. ВИДЕО. Новый сбор. Украинская команда собралась в Польше перед матчами ЛН
Команду Сергея Реброва ждут матчи против Грузии и Чехии
2. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру
Андрес Иньеста повесил бутсы на гвоздь
3. Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025
Сине-желтая команда в Кадисе потерпела фиаско со счетом 1:8
4. Украина пропустила 6 мячей от Словакии на старте ЧМ по мини-футболу
Женская сборная Украины уступила соперницам в матче 1-го тура со счетом 1:6
5А. Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане
Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае
5Б. Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане
Украинка вместе с Мию Като в 1/16 финала тысячника уступила дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь
6. ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука
Нефтчи остался без тренера
7А. ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко
Вингер вновь выпал из игровой обоймы коллектива
7B. В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций
8А. Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк
Свентек начала 124-ю неделю в статусе первой ракетки, Свитолина поднялась на три строчки
8B. Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса
В феврале 2025 года сине-желтые в гостях встретятся с командой Туниса
9. Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка
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Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах
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