Обновленная банда Реброва, фиаско Ястремской, что у Ярмоленко и Лунина?

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 7 октября.

1А. ФОТО. Сборная Украины собралась в Польше для подготовки к матчам Лиги наций

Команда Сергея Реброва проведет два домашних матча Лиги наций 2024/25

1B. ВИДЕО. Новый сбор. Украинская команда собралась в Польше перед матчами ЛН

Команду Сергея Реброва ждут матчи против Грузии и Чехии

2. ОФИЦИАЛЬНО. Легенда сборной Испании и Барселоны завершил карьеру

Андрес Иньеста повесил бутсы на гвоздь

3. Украина разгромно уступила Польше, но сыграет в плей-офф отбора к ЧМ-2025

Сине-желтая команда в Кадисе потерпела фиаско со счетом 1:8

4. Украина пропустила 6 мячей от Словакии на старте ЧМ по мини-футболу

Женская сборная Украины уступила соперницам в матче 1-го тура со счетом 1:6

5А. Отдала то, что должна была выиграть. Ястремская вылетела из турнира в Ухане

Даяна в двух сетах уступила Эрике Андреевой в 1/32 финала тысячника в Китае

5Б. Надежда Киченок разгромно проиграла на старте парного разряда в Ухане

Украинка вместе с Мию Като в 1/16 финала тысячника уступила дуэту Го Ханьюй / Хань Синьюнь

6. ОФИЦИАЛЬНО. Ни одной победы. Клуб объявил об уходе Григорчука

Нефтчи остался без тренера

7А. ОФИЦИАЛЬНО. В Динамо рассказали о травме Ярмоленко

Вингер вновь выпал из игровой обоймы коллектива

7B. В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь

Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций

8А. Рейтинг WTA. Стародубцева дебютировала в топ-100, плюс позиция для Костюк

Свентек начала 124-ю неделю в статусе первой ракетки, Свитолина поднялась на три строчки

8B. Стал известен следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

В феврале 2025 года сине-желтые в гостях встретятся с командой Туниса

9. Первая лига. 8-я подряд победа Агробизнеса, 7 голов в матче ЮКСА – Кудровка

Обзор ситуации в чемпионате Первой лиги

10А. Рекорд Полесья, разгром от Шахтера с покером Судакова, Динамо – лидер

Самые интересные события девятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Перейра – самый жесткий чемпион UFC. Разбил Раунтри, пережив сложный старт

Третья защита от Алекса за год

10С. Стойка Забарного, сухой матч Лунина и гол Довбика

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах