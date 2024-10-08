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  4. В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Испания
08 октября 2024, 02:31 |
630
1

В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь

Андрей не поможет Украине в октябрьских матчах Лиги наций

08 октября 2024, 02:31 |
630
1
В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Пресс-служба УАФ сообщила, что голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

Однако, по информации испанского портала Edatv.news, Лунин может отсутствовать в заявке сборной по другим причинам. Издание предполагает, что Лунин сам отказался ехать в сборную и решил сконцентрироваться на «Реале». Андрей хочет доказать Анчелотти, что готов бороться за место в старте с Тибо Куртуа и что клуб для него на первом месте.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Олійник Источник
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Андрій Михайловський
Дожились, що дублер основного воротаря в клубі, вирішує проігнорувати запрошення в збірну країни, щоб не збити концентрацію. Це моє особисте враження, але я б після такого відношення більше не викликав би його взагалі.
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