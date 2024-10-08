В Испании назвали причину, почему Лунин не поехал в сборную. Не болезнь

Пресс-служба УАФ сообщила, что голкипер Андрей Лунин заболел вирусной инфекцией. Андрей не сможет помочь сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

Однако, по информации испанского портала Edatv.news, Лунин может отсутствовать в заявке сборной по другим причинам. Издание предполагает, что Лунин сам отказался ехать в сборную и решил сконцентрироваться на «Реале». Андрей хочет доказать Анчелотти, что готов бороться за место в старте с Тибо Куртуа и что клуб для него на первом месте.

Лунин из-за травмы Куртуа успел провести два первых матча в сезоне – пропустил один гол от «Лилля» (0:1) и помог «Реалу» победить «Вильярреал» (2:0) в Ла Лиге, отыграв на ноль.